中國十一國慶怕生亂　8000港警戒備

10月1日是中華人民共和國的國慶日，根據港媒報導，香港警方為此動員逾8000警力，在全港多區部署，防止可能發生的示威與動亂。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-01 07:31:39
綜合港媒報導，十一前夕，香港警方9月30日凌晨便開始封閉會展及金紫荊廣場，為國慶當天的升旗禮及酒會保安準備。在此之前，香港曾於7月1日中共黨慶當天發生襲警案，香港警方將此案定性為孤狼式恐怖襲擊，面對國慶日，港警絲毫不敢大意，動員8000警力，確保當日的慶祝活動順利進行。
消息指出，港警總部及總區應變大隊、速龍小隊、反恐特勤隊、鐵路應變部隊及衝鋒隊等通通出動，在各個敏感地點高姿態巡邏，還將適當部署便衣警察。
據香港警方聲稱，9月30日，港警於港鐵中環站進行高姿態巡邏，以預防及打擊恐怖主義活動，同時亦在港鐵站內進行聯合搜查危險品行動，搜查站內有可能收藏危險物品的地點，也將繼續與港鐵公司攜手合作，為安全事件做好應變準備，提升香港反恐部署和能力，防範本土恐怖主義滋生。
《香港01》指出，過去2年國慶日，香港都曾爆發示威衝突，而香港警察的武器及裝備也都大有提升，至少引入2款非致命新手槍，分別為「胡椒球半自動手槍」及「胡椒水劑手槍」，亦換上新款「蛙服」防暴裝，高領防割頸。