國師槓上印度神童 唐綺陽打臉明年災難說：我受夠了！
「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）常發表末日預言論，目前已有9次成真，最近又斷言2022年4月火星、土星相合，極可能有震驚全球的災難發生。對此，「國師」唐綺陽昨（30日）被問及此事，打臉對方「內容都是錯的」，「我已經忍耐太久了，受夠了！」
娛樂中心／綜合報導
2021-10-01 09:28:26｜2021-10-01 09:51:54
阿南德日前透過影片表示，火星與土星會在明年3月至4月相合，可能會有危險的事發生，經濟、股市出現動盪，全球大重整，30年前世界性的災難將重現。星座專家唐綺陽昨在直播分享12星座運勢，有網友問會不會談印度神童？唐綺陽看到後回：「我為什麼要講他講的？你在唐綺陽占星幫，你聽唐綺陽就好了，如果你要聽印度神童，你去印度神童那裡就好。」
唐綺陽指出，不知道是不是新聞資料有誤，阿南德最近講的東西都是錯的，而且非常危言聳聽，大家要查證可以去看對方的原始影片，自行判斷，而非聽信謠言，「我已經忍耐太久了，受夠了！」
此外，唐綺陽也說，她不知道阿南德是什麼流派，只能說現在千人千派，同時聲明，以後有關阿南德發表的言論不要問她，因為光憑新聞轉述的內容就顯示他講的都是錯的，「什麼木星在哪裡，什麼火土會怎樣，都是錯的，所以連資料都錯，他解析成怎樣，也就不關我的事了！」
針對阿南德預言明年3月至4月有大災難，唐綺陽說：「過去2年還不夠可怕嗎？」指大家以前認為過不去的關卡，最後還不是挺過來，因此沒有必要過度擔心。（編輯：楊穎軒）