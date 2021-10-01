天下永續公民獎名單出爐　玉山金14度拿下金融業第1名

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主辦單位《天下雜誌》指出，玉山金致力將ESG與經營策略融合，持續展現金融業在永續的關鍵影響力，對內講究以人為本、科技為導向的人才培育，向外則持續運用科技創新與跨業合作，不僅為小微企業點燃希望火炬，亦創新領航「永續金融」，為打造低碳友善家園善盡心力。
玉山銀行董事長黃男州也提到，玉山金長期深耕企業社會責任（CSR）的基本功，將環境、社會、治理（ESG）的精神內化至金融本業，並成為變革創新的動能，期望邁向永續發展，尤其面對最急迫的氣候變遷採取實際行動擴大永續金融的影響力，除發行綠色債券的檔數與規模均為台灣金融業第一，今年2月更與多家台灣傑出企業共同發起玉山ESG永續倡議行動。
不僅如此，在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，為感謝國內第一線防疫醫護人員，玉山金主管同仁更主動發起「向醫師、護理師及第一線防疫人員致敬」專案捐款活動、致贈感謝卡片及物資至各醫院及疫苗接種站、捐贈高流量氧氣鼻管系統（HFNC）給急需的醫療院所，並攜手中華民國醫師公會全國聯合會及馬偕醫院捐贈救助款、防護衣及口罩至印度及越南等國家，發揮世界企業公民的社會責任。
展望未來，玉山金強調在企業經營上要持續跨越綜合績效、企業社會責任、永續發展3座大山，投入資源在公司治理、永續金融、人權維護、環境永續、氣候變遷與社會共融等永續發展領域，同時也持續接軌國際，精進學習，勇敢面對ESG的新挑戰，整合內外部資源及合作夥伴的力量。