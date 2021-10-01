台股午盤跌逾360點　電子、原物料族群一片慘綠

受到美國聯準會 (Fed) 即將縮減購債、美債殖利率上升、通膨疑慮，以及中國大陸恆大與限電危機，可能影響供應鏈，美股道瓊工業指數昨（30）日一度跌約400點，終場美股四大指數皆收黑。而台北股市今（1）日也跟跌，早盤接近10點持續擴大跌幅，下跌280多點，接近12點，午盤更是一度重挫360點，最低來到16573點。
記者許家禎/台北報導
2021-10-01 10:24:48｜2021-10-01 12:04:07
美股道瓊指數1日下跌546.8點，或1.59%，收33,843.92點；那斯達克指數下跌63.86點，或0.44%，收14,448.58點；標普500指數下跌51.92點，或1.19%，收4,307.54點；費城半導體指數下跌5.74點，或0.18%，收3,258.09點。
台北股市今日開盤跌51.77點，加權股價指數以16883點開出，受到美股重挫影響，台股早盤跟著慘摔，開盤沒多久節節敗退，下跌280多點，午盤接近12點，更重挫360點，最低來到16573點。
而台積電股價也疲弱，早盤一度跌9元，來到571元，市值滑落至14.8兆元。另外，其他龍頭電子股如台積電、鴻海、聯發科、南亞科、和碩、國巨、英業達、日月光也都跌1到2%。至於原物料族群，如塑膠、紡織、玻璃、鋼鐵、汽車、運輸也一片慘綠，台塑、台塑化跌2%以上，英業達、世界先進跌2%。第一銅、燁興、春源、中鋼構跌2到3%。南紡、新纖、華紙、寶隆、永豐餘跌3%。陽明、長榮、萬海跌2到3%。