名家論壇》黃創夏／罷免蘇貞昌？朱立倫的豪賭

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朱立倫「太需要一場戰役」以便取得威信了，身為國民黨黨主席採用黨員投票以來，第一個得票率未過半的黨主席，朱立倫要讓這個以「沒落貴族」和「失落耆老」為主體的百年老店信服他，還有很漫漫長路！
朱立倫更麻煩的是還要面對江啟臣留下來的「雞肋」，已經過了時效性，社會上絕大多數人興趣缺缺的「四大公投」，將會讓朱立倫不但無法打贏一場戰役，還會灰頭土臉被訕笑！
說實在話，江啟臣搞的「四大公投」真的只是個給國民黨找大麻煩，拖到兩個多月後的12月18日才要投票，其中之一是「反萊豬公投」都已經在今年初就啟動開放，快一年也沒出什麼具體爭端、「重啟核四」和「藻礁公投」與「大選綁公投」也在社會上缺少關切，在社會幾乎無感之下，這個江啟臣留下來給朱立倫硬要吞下去的第一役，恐怕只有灰頭土臉的宿命了。
朱立倫的尷尬就在此，雖然十月底有立委陳柏惟的罷免投票，但陳柏惟終究不是民進黨籍，朱立倫並無法因此向國民黨內的好戰派證明自己的戰功。
更尷尬的是，江啟臣搞的四個公投已經通過所有法定程序，朱立倫也沒有說「不玩了」之自由。
面對必定難堪之爛攤子，朱立倫的出路只有轉換概念，朱立倫很快就喊出是「倒閣公投」號召不必再多說什麼理由，就是要表達對蘇貞昌的不滿，這是個險棋，但在無路可走之下，卻是一個很可能有意外斬獲的豪賭。
毫無疑問，民進黨及其側翼一定會痛罵朱立倫是「政治操作」，然後又會由「中央圖房」創造出一大堆藻礁、核四、萊豬和萊牛等等老掉牙的梗圖反擊。
眉角就在此，「政治操作」又如何？民進黨更擅長於政治操作，打朱立倫搞政治，只有讓自己的同溫層嗨起來，這個同溫層本來就永遠不會支持朱立倫，哪有差！
但是，當民進黨及側翼一直鎖定朱立倫而進行政治攻防，本來就缺乏媒體魅力和網路聲量的「邊緣倫」反而得到大量的關注度，真是便宜的無本生意！
而四大公投的這些議題，怎就讓多數民眾興趣缺缺，民進黨越以此大張旗鼓反擊，只會讓更多人覺得不耐煩，特別是多數民眾正在後疫情時代當中，匍匐求生，執政當局太多的老掉牙政治口水，反作用力恐怕會更大！
其次，國民黨雖然目前聲望低迷，只有約不到20%，但是近一年的民調當中，蘇貞昌的評價越來越趨於兩極化，滿意和不滿意都在四成多拉鋸當中，四成多討厭蘇貞昌的版圖，只有20%的國民黨想要結盟或收割，穩賺不賠。反而可以將政治話題拉到針對蘇貞昌風格，另闢一個新戰場。
這個新戰場，民進黨將也會有所尷尬！
面對國民黨的挑戰，民進黨當然應該全力以赴捍衛蘇貞昌，但是真的捍衛了蘇貞昌，當12月18日若是民進黨強勢動員之下，KO朱立倫所喊出的「倒蘇公投」，蘇貞昌可就穩坐釣魚台了，要內閣改組培養新秀更難了，那麼蘇貞昌在未來兩年勢必繼續擔任閣揆，甚至有老兵不死，向拜登看齊的雄心壯志，對於民進黨的下一世代布局和發展，可就非常、非常、非常、非常有趣了！
要是真的「倒蘇公投」過關了，朱立倫當然有了戰功，他將有足夠威信去布局2022年的縣市長大選，就算「倒蘇公投」沒過，未來兩個多月之內的針對蘇貞昌，暗暗挑動民進黨內部不能說和不敢說的矛盾，也是穩賺不賠！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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