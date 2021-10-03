沒打第三劑算完全接種？美疾管署分析兩劑疫苗效力

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美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示接種兩劑輝瑞或莫德納疫苗，或是接種完一劑嬌生疫苗兩週後，便會被歸類成「完全接種疫苗」者。
疫苗可以幫助預防重症。然而美國衛生單位根據近期發現特別對於年長者，疫苗對輕微疾病的保力護下降等資訊，開始建議因COVID-19引起嚴重疾病、風險較高的族群接種追加劑。
美國疾管署表示超過65歲的長者、長期在安養機構的病患和50至64歲患有如糖尿病或心臟疾病的病患應該在接種輝瑞疫苗六週後，再接種一劑追加劑。
他們並沒有對18至49歲，有健康問題的人給予相同的建議，但表示這些人在考慮個人風險後仍可以要求接種追加劑。這建議同時也適用於任何18至64歲，因為工作長期暴露在危險中的人，包括醫療人員、教師、第一線防疫人員、農業工人和大眾交通運輸工作者。
接種莫德納和嬌生疫苗的人目前仍未達美國政府允許接種追加劑的標準，但這項規定恐將改變。
世界各地追加劑的供應量各不相同。世界衛生組織也基於疫苗缺乏問題，表示許多較貧窮的國家仍然無法讓民眾接種第一劑，極力反對英國和以色列給予其民眾接種第三劑疫苗，然而這兩個國家依舊為國民施打追加劑。
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