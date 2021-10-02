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七大新制十月上路！　新住民應注意因攸關民生與交通

▲台灣有七項新規定將在十月上路，都跟交通和民生有關，新住民若不知悉，可能會因此被罰款。（圖／Shutterstock）
▲台灣有七項新規定將在十月上路，都跟交通和民生有關，新住民若不知悉，可能會因此被罰款。（圖／Shutterstock）

四方報/綜合報導

2021-10-02 01:00:00

台灣有七項新規定將在十月上路，都跟交通和民生有關，新住民若不知悉，可能會因此被罰款。例如10月起自助餐及便當店如有提供消費者內用，並以紙餐具盛裝餐點者，必須於店內設置具有堆疊功能之紙餐具回收設施，未設置最高可罰30萬。很多新住民開設餐廳和便當店，可能會誤觸法網。另外六項為小規模豬場禁廚餘、汽車載貨違規加重罰鍰、「超音照相」取締汽機車噪音、雙北開放公園兒童遊具、電子支付機構可相互轉帳和公費流感疫苗開打。統整七項新規，希望新住民朋友能注意。 

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※開設餐廳的新住民｜內用紙餐具回收設施  

新住民朋友定居台灣後，部份會開設便當店或餐廳，如今新制規定，10月起自助餐及便當店如有提供消費者內用，並以紙餐具盛裝餐點者，必須於店內設置具有堆疊功能之紙餐具回收設施，未設置最高可罰30萬。  

※家有小規模豬場的新住民｜小規模豬場禁廚餘 

防範非洲豬瘟，10月起199頭（含）以下的小型養豬場禁止使用廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料進入及餵養，違者依動物傳染病防治條例、飼料管理法規定，首罰新台幣8萬元，再犯罰40萬元。  

※改造汽機車的新住民｜「超音照相」取締汽機車噪音  

若有改造機車或汽車的新住民朋友，要注意環保署修正「使用中機動車輛噪音管制辦法」，結合測音機資訊及車牌辨識，預計10月推行「超音照相」科技執法，對噪音車輛開罰1800元至3600元。  

※新住民或外籍配偶｜雙北開放公園兒童遊具  

若有帶子女前往公園的新住民或外籍配偶要注意實名制，台北市與新北市宣布，10月1日起公園兒童遊戲場與遊具開放使用，要求民眾落實實名制、全程配戴口罩並保持1公尺以上安全社交距離。

※所有新住民｜汽車載貨違規加重罰鍰  

為避免汽車超載導致重大死亡交通事故，10月起汽車有超載、超高或超寬等違規情形，罰鍰由最高9000元提高至1萬8000元。 

※所有新住民｜電子支付機構可相互轉帳  

台灣現行8家電支專營業者，包括悠遊付（悠遊卡）、Line Pay Money（一卡通）、icash Pay（愛金卡）、歐付寶、橘子支、簡單付、國際連、街口支付，已加入電子支付跨機構共用平台，開放互相轉帳功能。而繳費、繳稅功能則預計今年第四季可上線。  

※所有新住民｜公費流感疫苗開打  

11類族群可優先於第一階段10月1日起開打，包含：醫事及衛生防疫相關人員，65歲以上長者，安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員，滿6個月以上至國小入學前幼兒，孕婦，具有潛在疾病之高風險慢性病人，BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者，國小至高中(職)/五專一至三年級學生，6個月內嬰兒之父母，幼兒園托育人員及托育機構專業人員，禽畜業及動物防疫相關人員。 

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