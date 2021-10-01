紙本藝FUN券今開放超商登記 符合3資格可持健保卡申請
「振興五倍券」開放預訂至今，民眾預約相當踴躍，根據經濟部資料，截至昨晚9時為止，已有1052萬8493人完成紙本預定。值得注意的是，紙本預訂第一梯次將於今（1）日截止，而數位綁定中的共同綁定部分，也是至今日為止。另一方面，由文化部所發布的紙本藝FUN券，也於今日起，正式開放超商登記，只要是符合振興五倍券領取資格者，都可登記並參加抽籤。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-01 10:41:21｜2021-10-01 11:28:30
振興五倍券採紙本及數位並行，每人僅能擇一領取，且個人綁定任一數位支付工具後，即不能再作變更。紙本預訂共分兩梯次，第一梯次預訂時間為9月25日至10月1日，領券時間為10月8日至10月21日；第二梯次預訂時間為10月25日至10月31日，領券時間為11月8日至11月21日。
經濟部指出，民眾預訂完成後，得於五倍券官網查詢確認預訂情形；此外，若民眾第一梯次預訂紙本券逾期未至預訂的超商領取，需重新參加第二梯次預訂或選擇綁定數位券；另一方面，民眾自10月4日起也可至中華郵政網站或以電話預約，選擇於10月12日起至所預約的郵局領券。
至於藝FUN券，文化部共發行300萬份，包含數位240萬份、紙本60萬份，每份面額600元，可使用於博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店（出版業）、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券等。
登記時間則同樣分為線上與超商登記，其中線上登記自9月22日開始，另外超商登記則至今日開始，只要是符合「65歲以上、18歲以下、領有身心障礙證明者」這3個條件之一，都可持健保卡登記。文化部特別提醒，符合限定資格者，但已於五倍券平台完成共同綁定或個人綁定數位券，無法於超商登記紙本券；此外，數位券、紙本券僅能擇一登記。