英國最新研究：新冠和流感疫苗　同時施打安全無虞

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報導指出，英國正在為年長者、弱勢族群和醫療工作者施打第3劑新冠疫苗，政府也承諾今年將推動有史以來規模最大的流感疫苗接種計畫。
一項由英國布里斯托大學(University of Bristol)領導的研究發現，在使用3種流感疫苗和輝瑞(Pfizer/BNT)或阿斯特捷利康(AstraZeneca, AZ)的新冠疫苗接種者進行的測試中，通報的副作用通常屬於輕度到中度之間。
布里斯托大學的這項實驗共有679名受試者參與，來自英格蘭、威爾斯等12個地點，分為2組人進行，1組會在同天接種新冠和流感疫苗，相隔3至4週再施打安慰劑；另1組則是在同天接種新冠疫苗和安慰劑，第2天注射流感疫苗。
97%受試者在實驗後表示，之後如果有需要，他們願意同時接種新冠和流感疫苗。實驗的首席研究員拉撒路(Rajeka Lazarus)表示，這是非常正向積極的一步，可能意味著需要2種疫苗的人，能夠減少預約接種的次數」。
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