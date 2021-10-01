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英國最新研究：新冠和流感疫苗　同時施打安全無虞

▲英國布里斯托大學一項研究顯示，新冠與流感疫苗應能同時施打。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國布里斯托大學一項研究顯示，新冠與流感疫苗應能同時施打。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-01 10:53:17

秋冬季節來到，除了新冠肺炎，也須防範流行感冒造成的威脅，流感疫苗也陸續開打，而針對新冠與流感疫苗能否同時施打，近期一項英國學術研究顯示，此舉應安全無虞，2種疫苗也不會對彼此的免疫反應產生負面影響。

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綜合《路透社》等外媒報導，不少國家已經或將陸續鬆綁新冠防疫措施，然而，英國和其他北半球國家正準備迎接一個艱難的冬天，以及流感病例激增的可能性。

報導指出，英國正在為年長者、弱勢族群和醫療工作者施打第3劑新冠疫苗，政府也承諾今年將推動有史以來規模最大的流感疫苗接種計畫。

一項由英國布里斯托大學(University of Bristol)領導的研究發現，在使用3種流感疫苗和輝瑞(Pfizer/BNT)或阿斯特捷利康(AstraZeneca, AZ)的新冠疫苗接種者進行的測試中，通報的副作用通常屬於輕度到中度之間。

布里斯托大學的這項實驗共有679名受試者參與，來自英格蘭、威爾斯等12個地點，分為2組人進行，1組會在同天接種新冠和流感疫苗，相隔3至4週再施打安慰劑；另1組則是在同天接種新冠疫苗和安慰劑，第2天注射流感疫苗。

97%受試者在實驗後表示，之後如果有需要，他們願意同時接種新冠和流感疫苗。實驗的首席研究員拉撒路(Rajeka Lazarus)表示，這是非常正向積極的一步，可能意味著需要2種疫苗的人，能夠減少預約接種的次數」。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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