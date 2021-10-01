無尊靠「酒瓶」抓包前女友劈腿　心碎過往惹鼻酸

諧星總在螢光幕前製造歡樂、增加節目效果，不過私下脆弱的一面卻鮮少人知道。近來小優、無尊和馬國賢就在節目《聽媽媽的話》分享傷心情史，其中無尊透露自己靠著照片上的酒瓶反射，發現女友和前男友出遊，讓他瞬間心碎。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-01 21:00:00
無尊坦言自己是付出型的情人，曾經交往過一位空姐女友，即使知道她還和前任藕斷絲連，仍相信只要百分百付出，對方就會忘掉上一段，怎料女方多次欺騙，還趁無尊工作時，和前男友旅行，並謊稱與閨密出遊。無尊還原當時狀況：「以往女友出遊都會不斷PO文，但那次只上傳1張照片，2人通話時也是匆匆掛斷。」才剛起疑，無尊隨即從女友傳來的自拍照上發現，酒瓶反射出的拍攝者，竟是她的前男友，無尊事後直接向女友攤牌：「妳知道酒瓶會反射嗎？」對方甚至還想狡辯，直到紙包不住火，才落淚承認，讓無尊心碎一地。
小優先是抱怨身為諧星，私下與朋友聚會都必須搞笑，好不容易遇到看對眼的對象，下一秒卻被朋友要求模仿，戀情根本難以萌芽。小優隨後分享傷最深的一段感情，由於男方是美國華僑，2人談了3年的遠距戀愛，為了打進對方的朋友圈，小優甚至飛到洛杉磯，花10萬學英文，但當2人討論起未來，男方卻對她說：「妳搬來洛杉磯也沒用，我怕我生病了，妳連醫院的表格都看不懂不會填。」小優備受打擊，雖然男方當下退讓，認為自己中文不錯，可以到台灣工作生活，但2人後來也因為爭吵頻繁而走向分手。