推倒備詢台！國民黨團四度杯葛議事　立院又空轉

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立法院院會原訂於上午9點開始進行國是論壇，但國民黨立委陳玉珍等人昨天下午就開始在議場門口排隊，並夜守議場，今日7時議場一開門，即衝入場內搶佔官員席，杯葛議事。立法院秘書長林志嘉一度找費鴻泰溝通，協調是否能讓國是論壇舉行，但費拒絕，還說「我們就喜歡坐在這裡」，立法院長游錫堃只好在9點宣布國是論壇不舉行，院會休息至10點。
費鴻泰在休息時間於議場中表示，諾富特破口讓台灣死800多人、百業蕭條，希望行政院跟疫情指揮中心針對800個冤魂道歉，這是國民黨團這個會期的訴求，「3+11」一定要講清楚。
費鴻泰也說，週二當天立法院副院長蔡其昌主持議事不公、質詢程序完全違法，如此行政不中立，立法院會有民主嗎？請游錫堃給社會一個交代，並且跟國人道歉。
國民黨立委賴士葆接著說，週二質詢時，民進黨把黨籍立委林楚茵、何志偉換進來，但他們本來沒有在名單裡，立法院變強盜院？作弊院？這就是今天要杯葛的主要原因，游錫堃要代表立法院道歉，國民黨團相當遺憾立法院變行政院立法局，蔡其昌帶頭自甘墮落。
賴士葆還批評，最新公布的疫情韌性，台灣又往後掉一名，「蘇貞昌跟陳時中是兩坨屎，還說自己是黃金，丟臉，蘇貞昌要出來道歉，游錫堃也要道歉」。
隨後10點一到，游錫堃進入議場宣布開會，惟官員因國民黨團霸佔座位無法列席，也不同意官員不列席，此外更推倒備詢台，發出巨響讓在場朝野立委都嚇到。僵持之下，游錫堃再次宣布休息。
這時藍綠兩黨在議場內分別高舉看板、喊口號，國民黨團高喊「堅持程序正義、反對違法亂紀」，並戴上麻布手套持續拍桌；民進黨團則「附和」國民黨團口號，並將手指向現場的藍委，隨後綠營也喊出「報告備詢、正面對決」等口號，認為國民黨應讓蘇貞昌上台報告，並在質詢期間正面對決才是。
所幸朝野並未爆發肢體衝突，雙方對峙大約10分鐘後，民進黨立委陸續離席，留下國民黨立委繼續待在場內。
民進黨團書記長蔡適應於議場外受訪表示，民進黨團非常遺憾，這是朱立倫新領導下的國民黨立院黨團，成為暴力黨，對國家沒有幫助。對民進黨團來講，讓國家議事順利推動是目標，民進黨團也譴責國民黨在議場內的暴力行為。
民進黨副幹事長黃世杰則說，國家需要理性監督辯論，國民黨從這會期開議以來不斷提出各種專案報告及道歉要求，民進黨團在協商過程中也一再妥協，跟他們排了兩次專案報告，但專案報告國民黨又再杯葛，不知道在演哪齣。
黃世杰也說，他們強調程序問題，但經過游錫堃、林志嘉都跟他們懇切說明後，也講了議事規則跟先例，他們還是持續小題大做，讓國會殿堂空轉，民進黨團相當遺憾。
黃世杰說，民進黨團要在此再問國民黨即將上任主席朱立倫，到底在新領導下，國民黨在國會裡面要採取什麼樣的態度？相信國民黨籍委員也準備很多問政材料，也在立院提出非常多的法案要透過院會來交付，這樣暴力的手段，沒有任何目的、毫無意義的作為，難道真的符合人民對立委在國會質詢的期待嗎？
民進黨團副書記長陳秀寳則說，國民黨團把備詢台推倒、破壞公物，這樣非常差勁，在國民黨黨主席改選之後，相信民眾有很多期待，希望他們在議事上有所建樹與改變，但今天民眾一定除了失望還是失望。民進黨團還是期待大家用理智態度互相協商，國家體制能夠正常運作才是民眾之福