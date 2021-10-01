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五倍券振興經濟　基隆推出免抽籤7大加碼優惠方案

▲配合中央推出五倍券及加碼券振興經濟的方案，基隆市長林右昌今（1）日宣布基隆市的7大加碼優惠措施。（圖／基隆市政府提供）
▲配合中央推出五倍券及加碼券振興經濟的方案，基隆市長林右昌今（1）日宣布基隆市的7大加碼優惠措施。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-10-01 11:08:51

配合中央推出五倍券及加碼券振興經濟的方案，基隆市長林右昌今（1）日宣布基隆市的7大加碼優惠措施，並強調各項的優惠加碼完全免抽籤、免綁定，也免預約登記，且來就送。

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林右昌說，為提振基隆的買氣，祭出包括「基隆暖心旅遊二天一夜團體補助」、「基隆U Go遊購券」、「基隆U Go好禮抽」、「基隆K好康」、「基隆半價住」、「基隆8折購」及「基隆買一送一」等7大加碼；只要持五倍券到基隆觀光消費，食、宿、遊、購都有好康。

林右昌表示，7大加碼首推「基隆U Go暖心旅遊二天一夜團體補助」，旅行社組基隆二天一夜團，至少安排基隆二處景點、一處伴手禮店家及餐廳用餐，只要住宿基隆，就有每團每人300元的補助；基隆還推出「基隆U Go遊購券」及「基隆K好康」加碼優惠，不用抽籤或預先登記，就以用五倍券線上購券或購買基隆特色禮盒，消費就有機會抽到Gogoro 5台、Switch主機 2台等大獎。

觀光及城市行銷處長曾姿雯補充，遊購券自10月8日上午10時在北北基好玩卡、基隆載航及KLOOK三大平台同步開賣，以100元線上購買即獲得120元的QRcode抵用券，限量1萬套，每人可購10套，最高買千送2百；持4張遊購券至49家合作店家消費，還可現場參加「2千好禮抽」，抽到和平島門票、海科館門票等等好禮即可當日使用，好康又方便。

產業發展處長黃健峰指出，為帶動基隆農漁特產品的消費商機，基隆與台灣知名旅遊預訂平台KLOOK合作，設置基隆特色產品線上購物專區，推出「基隆K好康」加碼優惠，凡購買任一禮盒及專區產品，再贈100元KLOOK優惠券（優惠碼），限量6000套；優惠券可於10月8日後購買禮盒或專區的商品折抵使用，促進消費者二次回購，使用優惠券回購的旅客，還可抽大獎。
 

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