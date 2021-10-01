新北響應交通安全月辦抽獎 侯友宜快問快答宣導路口安全
響應交通部「交通安全月」，新北市長侯友宜透過活潑、有趣的快問快答宣導影片，讓市民朋友能很快地清楚了解「路口慢看停，行人停看聽」的活動主軸；此外，交通局還搭配抽獎的活動，希望全民一同響應交通安全月，守護路口安全。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-01 12:06:38
交通局長鍾鳴時表示，新北市率先在8、9月辦理「機車安全月」，拍攝一系列的交通安全宣導影片，透過專業教練的解說，讓機車騎士能夠有正確且安全的防禦駕駛觀念，接著在10月「交通安全月」，侯市長以快問快答的宣導影片，希望讓所有市民快速了解「路口慢看停，行人停看聽」的活動主軸和重要性，市民朋友可上新北交通族粉絲專頁，聽聽侯市長怎麼說。
交通安全科科長林昭賢指出，交通安全月將擴大宣導主題內容及對象外，新北市警察局亦同步加強路口違規執法，如闖紅燈、未禮讓行人及行人未依規定走行穿線等，都將列為取締重點；另提醒自今（1）日起，汽車裝載貨物有超載、超高或超寬等違規情形，罰鍰由最高9000元提高至1萬8000元，提醒所有司機朋友們注意，行車前確認所裝載貨物是否綑紮牢固，以維行車安全。
交通局說，經統計，109年全國交通事故死亡人數為3117人，平均每天有8人因交通事故死亡，且事故發生地點有近6成在路口，因此交通部訂10月推動「交通安全月」以「路口安全」為主題，串聯全國各縣市一同響應「路口慢看停，行人停看聽」； 交通安全與用路人密不可分，希望透過密集宣導及執法，讓交通安全觀念能夠深化及融入市民的日常，提升全民的交通安全意識。