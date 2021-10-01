北韓頻射彈　韓國籲美拿更多好處誘上談判桌

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「華爾街日報」指出，據報北韓領導人金正恩沒有出席昨天的防空飛彈試射；昨天的防空飛彈是北韓近幾週第4度飛彈試射。金正恩9月29日在最高人民會議發表談話時，盛讚北韓科學家在極快速度下研發超新現代武器的努力。
「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）核政策計畫高級研究員潘達（Ankit Panda）表示，按北韓官媒公布的照片看來，這次地對空飛彈的發射器似乎在一年前的閱兵時展出過。
潘達說：「這次試射不啻對外昭告：北韓的軍事現代化雄心，遠不止核武系統，還有更多別的。」
平壤今夏雖沒有武器測試的動靜，但過去幾週卻先後試射長程巡弋飛彈、能從火車機動發射的飛彈及一枚極音速飛彈。金正恩今年1月時，勾勒出北韓新的5年戰略武器計畫輪廓。
「華盛頓郵報」報導，鄭義溶於南韓聯合國代表團在紐約與會期間受訪說：「若任由目前的狀況繼續下去，恐導致北韓飛彈能力進一步強化，我們對此尤其關切。」
鄭義溶是上週參加聯合國大會時於場邊受訪，北韓則在聯合國大會期間指控拜登政府敵意不減，要求終止與南韓軍演。
鄭義溶指出，談判難以進展的兩大主要障礙是北韓與美國互不信任，以及北韓為防止COVID-19疫情而鎖國。
鄭義溶表示，互不信任非一夕可解，他建議拜登政府在談判桌闡明華府能給平壤哪些「具體的東西」，例如正式結束韓戰（1950到1953年）的聲明；韓戰當年是以停火而非和平協議畫下句點。
不過美方高層官員駁斥鄭義溶所稱拜登政府未予北韓具體好處的講法，把談判陷入僵局歸咎為平壤對美國示好無動於衷。（譯者：陳亦偉）1101001