路透：王美花表示台灣申請入CPTPP 會員國尚無異議
台灣與中國先後申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)，引發兩岸角力的進一步關注。經濟部長王美花週四晚間接受外媒專訪時表示，加入CPTPP的體制面比較容易克服，而目前台灣尚未聽到有來自CPTPP成員國的反對，與日本等國在北京申請時表達出的不安，形成鮮明對比。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-01 12:47:28
根據《路透社》報導，北京始終認為自己有權在國際機構中，代表台灣2300多萬人民，而不管台灣方面有關主權獨立的聲明。王美花表示，台灣加入任何組織或協定，北京基本上都是反對的，若中國先獲准進入CPTPP，肯定有阻撓台灣的風險。
王美花並提到，中國存在許多問題，從網路審查到勞工權利，都令人質疑它是否能夠達到CPTPP的高標準，而這些要求將從根本上挑戰中國的制度：「如果中國能改變這些，我認為進入CPTPP不是一件壞事。但前提是如果制度不改變，他們為什麼能進入CPTPP？我不太明白。」
王美花也說，目前並未聽說有任何CPTPP的成員反對台灣加入：「至少在我們提交書面申請後，我們還沒聽說有任何成員反對，不像中國申請之後，有一些國家提出來。」
此外，對於有些人將台灣申請入CPTPP與世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)相比，然而，加入世貿組織的談判持續了十多年，但王美花認為加入CPTPP應該不會需要那麼長時間，儘管現在也很難給出確切時間表：「如果政治障礙能夠盡可能減少，我認為談判不會持續超過10年。」