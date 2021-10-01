月底沒錢！男靠全聯「1功能」撐過 婆媽臉綠：我虧大了
有些人因為自己花錢過度，又或者因為北漂、背貸款等等原因，常常成為所謂的月光族，在月底時沒有多餘的錢，或者所剩無幾，過著月底吃泡麵度日子的悲慘情況。不過，近日就有網友表示，自己月底已經快沒錢時，卻意外被全聯「1功能」拯救，讓他相當開心，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-01 13:15:03｜2021-10-01 13:29:53
原PO在「全聯消費經驗老實說」貼文指出「月底快要吃土了，突然想到我還有全聯福利點數，喔耶！」只見貼出的截圖中，原PO使用全聯PXPay的點數竟然高達36244點，等同於可以折抵3624元的等價商品，讓他在月底的時候就算沒錢也能存活，也慶幸自己有使用累積福利點這個功能。
貼文一出，網友紛紛回應「累積的點數也太多＝＝真的是急救金欸」、「真的好險有用PxPay，積少成多就是這麼驚人」、「超驚人的，我也是沒在注意，某次打開一萬多點，也可以折一千多」、「常去全聯的真的要用PxPay.....累積起來真的很驚人，之前沒用虧好多錢」、「我五萬多點路過」、「沒用的根本很虧，一堆人在那邊嫌麻煩，錢半毛都沒拿回來」、「.....原來可以集這麼多，我這麼常去全聯都沒用PxPay，我真的虧大了」。
而有網友也歪樓表示「ㄜ....你這點數才是你出土的原因吧」、「找到吃土的原因了XD」、「全聯應該頒發黃金股東的獎狀給你吧」、「三萬六千多點的話，消費至少破好幾十萬，不過不知道是多久啦」、「好恐怖的點數...是全聯股東吧」、「我個人是用蠻久，目前六萬一千多點」、「看了大家的點數，我覺得我好弱喔XD太可怕了」。（編輯：張嘉哲）