「不用啦，我沒在聽！」藍營青年嗆陳柏惟公開場合也無賴
基進黨立委陳柏惟近日因為用台語質詢國防部長邱國正一事，讓陳柏惟除了罷免案外，再度鬧上媒體版面。對此台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗指出，去年曾經與陳柏惟、國民黨立委陳玉珍以及民進黨副秘書長林飛帆等人，一同參與《NOWnews今日新聞》所舉辦的修憲論，過程中對於陳玉珍提出的觀點，主持人向陳柏惟尋求回應時，陳柏惟竟答「不用啦，我沒在聽！」讓其「無賴個性」表露無遺。
記者丁上程／台北報導
2021-10-01 13:51:42｜2021-10-01 13:51:55
去年12月時，由《NOWnews今日新聞》所舉辦的修憲論壇活動，當時的第三場論壇中，邀集陳柏惟、陳玉珍、楊植斗、林飛帆，以及律師賴中強、法學博士姚孟昌等人。當時陳玉珍對陳柏惟的論述發表看法，而在陳玉珍結束發言後，主持人詢問陳柏惟「是不是可以簡單用兩、三分鐘，幫我們做一些簡單的回覆？」不料陳柏惟卻直接回嗆：「不用啦！我沒有在聽！」
楊植斗表示，最讓人討厭的，是陳柏惟的無賴個性，不只在議場上，連在公開論壇都耍得淋漓盡致，完全不聽陳玉珍委員講話，拒絕交流。「玉珍委員很有溝通的誠意，但有時候也得挑對象。」楊植斗說，對陳柏惟這種人就不必客氣，「就是得狠刮一頓，讓他氣得跳腳，才是面對無賴的處理方式。」