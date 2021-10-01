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曼陀隆乳推粉紅公益計畫　助乳癌病友重建乳房與自信

▲曼陀品牌代表-胡莉莉及癌友代表-知名美妝部落客崔咪。（圖／資料照片）
▲曼陀品牌代表-胡莉莉及癌友代表-知名美妝部落客崔咪。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-10-01 15:30:00

每年十月是「國際乳癌防治月」，不少知名人士紛紛別上粉紅絲帶，提醒大眾關注乳癌議題。根據世界衛生組織(2020年)對全球常見的癌症類型及癌症趨勢的研究分析，其中最引人矚目的，就是女性乳癌首度超過肺癌人數，成為全球最常見的癌症，在去年新確診的癌症患者中，每8名就有1名是乳癌患者。全球市佔率最高的乳房植入物品牌曼陀，今年起也在台灣推出「曼陀粉紅公益計劃」捐出乳房植入物，幫助有需要的乳癌重建患者，並鼓勵女性定期做乳癌檢查，共同攜手對抗乳癌。

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在台灣，每37分鐘就有一位女性確診乳癌，癌友年齡也不斷下降，更成為發生率飆升最快的癌症，醫學資料數據也顯示，早期診斷治療，能大幅提升癌友的存活率，但不少乳癌患者往往都是等到症狀較明顯才就醫，必須接受不同程度的乳房切除治療手術，造成生理及心理極大的衝擊，但只有不到3成的乳癌女性，選擇重建乳房，和日韓及歐美普遍的重建風氣大不相同。

身為美國FDA核可的乳房植入物，全球使用女性超過700 萬人，曼陀隆乳已在台深耕十多年，觀察到過去因社會風氣保守，醫療資訊不流通，令許多女性不知道失去的乳房可以再造，錯失重建乳房外觀的機會。因此，從今年粉紅十月起，曼陀發起「曼陀粉紅公益計畫」，每年捐出乳房植入物(款式皆可選擇)，幫助有需要的乳癌患者，使用擁有10年美國FDA臨床研究報告的安全植入物進行重建。期待透過讓大眾注意自身健康，也希望能改變社會大眾看待乳房重建的風氣，正面看待因乳癌而重建的女性，給予更多肯定，並鼓勵其找回原有的自信。

曼陀粉紅公益計畫的補助申請時間為每年10月-12月，只要是經過醫師確認健康狀況適合乳房重建，並且願意受訪授權自身故事，分享乳房重建心路歷程，提醒更多女性注意乳房健康，並提升更多癌友重建意識的乳癌患者，皆可申請。符合條件者，可至台灣曼陀官網下載申請書，將申請書及相關附件證明(中低收入戶及身心障礙等弱勢族群，享優先審核通過資格)，寄至台灣年輕病友協會。待曼陀統一審查贊助名單後，由台灣年輕病友協會通知申請人，即可到醫院安排重建。

全世界有上千萬的乳癌女性選擇乳房重建，無論是為了不想一直使用乳房墊片的麻煩，還是給自己一個重返健康的新生里程碑，尤其隨著罹癌年齡層下降，重新擁有完整的女性象徵，對於年輕女性而言，更是恢復自信的重要關鍵。曼陀鼓勵罹癌婦女們，一定要傾聽自己內心的真實需求，並與主治醫師充分討論，了解各種重建的時機與考量，再做出最適合自己的決定，重拾人生更多的可能性、活出美麗與自信。

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