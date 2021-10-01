不怕女友小薰吃醋 鄭人碩獻吻「千萬營業額」女直播主
38歲的鄭人碩和小薰3年前因合作電影《寒單》擦出愛火，小薰還一度被指是介入男方和前妻的第三者，在多次否認戀情後，鄭人碩終於認愛。如今2人戀情穩定，對婚姻也有共識。曾創下4小時1200萬業績的網紅直播主花媽，日前慶祝32歲生日，當天直播時，製作單位為她準備大驚喜，竟邀請到她的偶像鄭人碩祕密進入直播現場，除了送花、牽手、擁抱樣樣來，還大玩安全之吻，完全沒在擔心小薰吃醋。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-01 14:12:13｜2021-10-01 14:18:25
鄭人碩手捧大束玫瑰花悄悄走進直播間，被矇著眼的花媽一看到他嚇到語無倫次，甚至一度感動到哭，「我看你的電影的時候，都想說有沒有機會看到你本人。」鄭人碩一聽立刻溫柔的握住她的手安撫，接著又被花媽畫上口紅，在要送給直播粉絲的獎品上印上口紅印跟簽名。
鄭人碩更帶來已經絕版的電影《角頭-浪流連》口罩，簽名送給花媽當禮物，當場被現場工作人員起鬨「親一個」，他對要求全盤照收，隔著衛生紙親了花媽臉頰，讓花媽緊張到全身禮服都快濕透。今年32歲的花媽，雖已是3個孩子的媽，但直播拍賣功力驚人且無包袱，經常穿著低胸火辣上衣在鏡頭前跟著音樂扭腰擺臀，9月初她跟保養品牌合作，更創下4小時賣出1200萬的業績。