真子公主月底將大婚 宮內廳曝：罹患創傷後壓力症候群
日本宮內廳1日正式宣布，秋篠宮文仁親王與紀子王妃的長女，29歲的真子公主，與大學同學小室圭，將於本月26日登記結婚。自2人2017年訂婚以後，由於小室圭的母親被爆出與前男友有債務糾紛，引發輿論熱議，未能如期於2018年秋天完婚，婚事一延再延，歷時數年，現在終於要完成終身大事。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-01 15:06:43｜2021-10-01 15:09:07
綜合《共同社》等日媒報導，剛從美國求學歸國的小室圭，已在紐約的法律事務所就職，並於7月參加了當地的律師考試，生活基礎大致已經打好，金錢糾紛相關應對也進行了一定程度的說明，因此宮內廳便著手準備2人結婚事宜。
報導提到，真子公主登記結婚後，將脫離皇籍成為普通平民，並與小室圭一同前往美國生活。
報導也引述宮內廳說法，過去幾年因諸多因素延後婚事，期間真子公主、家族成員、男方家庭一直遭受誹謗中傷，令真子公主精神受創，目前處於創傷後遺症(PTSD)的狀態。
為了避免後續再有糾紛，真子先前已表明願放棄價值高達1億5217萬日元，等同嫁妝的「一時金」，也不打算舉行盛大的婚禮，而是低調完婚。