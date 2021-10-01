名家論壇》馬斌／《魷魚遊戲》到底在玩什麼遊戲？

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能成為Netflix全球收視第一（也就是說在美國與其他許多國家地區的排名也都是第一），確實是件不容易的事，但這不是先例，別忘了從２０１９年起世界各大影展，一直到去年打破奧斯卡百年紀錄，拿下最佳導演（奉俊昊）與最佳影片（寄生上流）也都是韓國作品與韓國人，甚至從2014年的《鳴梁：怒海交鋒 》開始，這六、七年不斷有韓國電影打入美國與世界各地的票房排行甚至奪冠，韓劇就更不用說了。到底為何韓國作品能持續有這樣好的表現？《魷魚遊戲》又怎能這樣攀上顛峰？
－－以下文章會暴雷《魷魚遊戲》部分故事內容，請斟酌閱讀－－
韓國影視音產業怎麼從鞏固國內基礎，到向外發展成為全球娛樂產業重要玩家，有太多專家撰文描述過，我就不再班門弄斧了，但從《寄生上流》奪獎到《魷魚遊戲》的紅遍全球，卻是可以從中間觀察到一些成功的共通性：首先就是故事還是要從自己熟悉的家鄉出發，奉俊昊導演就直接在頒獎典禮上說：「《寄生上流》是關於韓國的故事」與《寄生上流》一樣，《魷魚遊戲》除了故事與人物的基本背景或許可全世界通用，但在許多細節設計上，卻是相當的南韓／亞洲，也因此才能凸顯其特色。例如第一關遊戲「一二三木頭人」，雖然世界各地小孩大概都玩過類似版本的遊戲，但電影中的＂鬼娃娃機器人＂，卻是針對韓國小學課本裡常出現的插圖娃娃造型所設計，韓國人看到會特別有感，之後遊戲裡用的椪糖與彈珠，更是南韓／亞洲較特有的零食與遊戲玩具，當然就更不用說最後關鍵的《魷魚遊戲》，是韓國獨有，幾乎所有韓國人都玩過的童年遊戲。
很多網路上討論《魷魚遊戲》的聲音，都強調這類生存遊戲的故事並不新鮮，不論日本美國都有許多前例，甚至有人將每一關的遊戲拿去比對其他作品，表示其實哪部作品裡就是玩同一類甚至同一個遊戲，意指《魷》了無新意，但這其實反而就是《魷魚遊戲》特殊與成功的地方，遊戲本身其實不是重點，它的簡單反而對比出角色人物之間勾心鬥角的複雜心理，搭配上從場景到服裝各項的美術設計，不斷強調單調與繁複的反差對比（參賽者與管理者的服裝造型設計，場景繁華艷麗的設計與色彩，對比遊戲的簡單等等），讓觀眾不斷在不平衡的狀態中找尋平衡點，對故事人物發展不斷產生新的興趣，才會讓觀眾一開始看就停不下來。
但除了上述這些優秀作品必要元素之外，《魷》與《寄生上流》更大的成功共通點就是.......
血，很重要！
亞洲民族在個性上都比較壓抑，不擅長表現情感，這點特色在日、韓作品上，經常看到創作者利用扭曲的故事發展，搭配誇張的殘殺與濺血畫面抒發情感，《寄生上流》後段的慶生派對如此，華文影片過去許多武俠片如此，與《魷》題材類似的《大逃殺》《要聽神明的話》《今際之國的闖關者》更是如此，這一點歐美創作者較拍不出來，最接近的大概只有塔倫提諾的《追殺比爾》，也因此若能成功以畫面表現出來，就更能吸引更多不熟悉亞洲作品的觀眾，成為特色。
但要成功呈現任何作品特色，成熟的技術支援更加重要，從《魷》的幕後拍攝特輯看來，從攝影、剪輯、電腦動畫合成、肢體特技、到特殊場景搭建的配合，《魷》都已經達到電影製作的水準，先不講預算多少，要能將作品在世界舞台上推出，呈現這類需要大量幻想創作設計的題材，任何環節都必須達到一定水準。網路平台當然能讓你的作品，迅速傳播到世界各地，但更重要的是，作品本身的商業元素要夠好，組合呈現要夠成熟好看且有特色，才有可能在眾多作品中得到最多觀眾的注目，然後在作品最後還要給觀眾足夠想像空間，夠多的「懸念」人物故事與劇情；懦弱的主角真的會隻身對抗秘密組織？落海的刑警真的死了？刑警的哥哥背後的故事是什麼？這樣才會有第二季的回歸嘛...
總之，一個劇若能受歡迎到，不知哪個國家的整個家庭，居然看完影集後一起動員拍個《魷魚遊戲》簡易家庭版（以下連結分享 SQUID GAME (low budget 😂) + Behind The Scenes 😁 ），這齣劇紅的程度恐怕已經超出任何人的想像。
●作者：馬斌／知名影評人，最愛電影、美劇與MLB
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