名家論壇》網路溫度計／陳玉珍是網友認證女戰神

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立法院衝突燒出熱度？陳玉珍、邱議瑩聲量最高點都在「攻占議事」
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2020/07/15~2021/09/28）所做的統計調查，近一年多時間以來，陳玉珍、邱議瑩兩人的聲量高峰全都落在「立法院肢體衝突事件」。陳玉珍網路聲量第一高峰在2020年7月17日共有17,755筆，當時立法院肢體衝突事件讓陳玉珍躍上聲量版面，國民黨立法黨團杯葛監察院人事案，陳玉珍與民進黨立委們起爭執，並且配戴「S腰帶」趴立法院主席台50分鐘，被封為「金門女戰神」；聲量第二名為2021年9月28日有16,146筆，網路討論內容有「陳玉珍1打10大亂鬥」、「拂曉搶灘突擊綠委」、「占領發言台」等等。
「悍」出網路聲量度？ 邱議瑩穩坐綠營女悍將寶座
民進黨立委邱議瑩近一年多來的網路聲量，兩次高峰點也都在「立法院全武行」事件，聲量第一名2021年9月28日共有7,198筆，討論內容多聚焦在邱議瑩、陳玉珍頻起衝突，邱委員還對陳玉珍嗆聲「來啊」，被其他委員們拉開，隔空再做出挑釁動作；邱議瑩網路聲量第二高是在2020年7月17日共有3,999筆，當時立法院要針對監察院人事同意權案進行投票，但是國民黨立委反對監委名單，占據主席台癱瘓議事，最後演變成「立委肉搏戰」，其中邱議瑩大戰葉毓蘭登上版面，拉衣、扯髮戲碼統統有，葉毓蘭被封「國民黨新神力女超人」，而原本一向嗆辣的邱議瑩則是更穩坐「綠營女悍將」寶座。
「武裝、戰力、突擊」 金門女戰神網路熱門關鍵字
進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2020/07/15~2021/09/28）分析，陳玉珍網路熱門關鍵字除了立法院議事相關事項，「武裝、戰力、突襲、攻防、杯葛、強悍」都在關鍵字榜單內，另外，陳玉珍近期造型、妝容明顯改變，開始運動健身引起不少網友熱議，因此「氣質、眼鏡、洋裝」都有相當大討論熱度。
「萊豬、口角、肢體、攻防」 邱議瑩綠營女悍將熱門關鍵字
民進黨立委邱議瑩的熱門關鍵字包括「萊豬、口角、肢體、攻防、戰鬥、阻擋、激烈、推擠」，不難看出皆與立法院衝突事件有很大關聯性，其中特別的是「陳玉珍」名字也在邱議瑩的網路熱門關鍵字榜單，兩位女戰神戰力十足，不僅自拚聲量，相互「交鋒搏火」也發揮聲量拉抬效應。
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本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年07月15日至2021年09月28日，共一年兩個月。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳玉珍、邱議瑩』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」