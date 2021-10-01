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銀櫃KTV喜迎復業 架電子看板「倒數計時」宣告

▲台中市銀櫃KTV喜迎復業，大門口架電子看板「倒數計時」向消費者宣告。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.1)
▲台中市銀櫃KTV喜迎復業，大門口架電子看板「倒數計時」向消費者宣告。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.1)

記者金武鳯/台中報導

2021-10-01 16:52:39

受到疫情影響，KTV行業歷經五個月「凍結」，5日起終於等來有條件「解封」。台中市銀櫃連鎖KTV喜獲佳音，在店門口架電子看板「 倒數計時」宣告，並斥資千萬裝設防疫系統。苦等5個月終於可以復業迎客，員工激動的說「非常、非常、非常開心」，還拉起紅布條感謝政府補助員工生計。

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「我們準備好了！」位於台灣大道三段的銀櫃連鎖KTV，1日拉起紅布條「感謝政府補助員工生計」外，也宣布他們在防疫設施投注的心力，有信心提供消費者最安全、舒適的k歌環境。

銀櫃KTV董事長江忠融表示，暫停營業期間，員工照樣進行打掃消毒等工作，截至目前，全部員工都已施打新冠肺炎疫苗第1劑，第2劑也陸續依接種時間進行施打。此外，大手筆增加包廂內的換氣設備，以1個包廂30萬元設備成本計算，40個包廂總計投資上千萬元，務必達到「健康、安全、防疫」高規標準。

▲銀櫃KTV喜迎復業架電子看板「倒數計時」宣告外，今日員工拉起紅布條感謝政府補助員工生計，有如久旱逢甘霖。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.1)
▲銀櫃KTV喜迎復業架電子看板「倒數計時」宣告外，今日員工拉起紅布條感謝政府補助員工生計，有如久旱逢甘霖。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.1)
業者強調，重新復業後，絕對會配合中央流行疫情指揮中心有條件開放指南，除飲水外不得飲食，全程佩戴口罩。顧客消費完畢清消包廂環境設備，與下一組顧客使用時間，至少間隔30分鐘。還要維持場所良好通風，每2小時進行換氣，加速室內空氣循環。包廂內的麥克風會在客人歡唱結束後，使用消毒水徹底消毒。

「悶了近5個月，期待重新迎接客人來歡唱！」江忠融今日與員工拉紅布條向政府表示感謝，及時補助從業人員每人3萬元，這對員工來說有如「久旱逢甘霖」。 他們還在大門口設置一面距離5日重新開業的倒數計時電子看板，向客人宣告「可以來唱KTV了」。

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