電子股跌深有望反彈　唯台股短期仍偏保守看待

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翁偉捷也說，中國大陸恆大事件，目前可能影響沒有那麼即時，但還需要後續觀察，因為國內有很多基金都有投資中國大陸相關房地產企業的高收益債部分，假如恆大是一個指標，恆大出事，其他房企也會跟著出事，雖然金管會公布單一恆大來說，國內曝險規模約22億元並不高，但若是全面性對中國大陸房企的債券投資，金額就會大一點，這是後續投資要注意的風險。
另外，這段在美元指數強力升值的過程，翁偉捷說其實背後也隱含著實質利率的反彈跟上漲，這部分對科技類股相對不利，因為畢竟在過去一年受到資金的刺激，科技類股本益比的估值都相對偏高，甚至創下了歷史新高，因此在實質利率上漲的過程中，本益比會遭受到嚴重的修正，所以科技類股下跌的風險會比較大一點。
至於美元指數的反彈，翁偉捷說已經進入到長期升值的走勢，如此一來外資就會積極撤出非美地區的市場，而整個亞股中，外資過去加碼台股較多，當然在調節部分，台股就會承受比較多賣壓。而美元指數在長多的格局下，外資撤出台股的狀況應該會是長期的趨勢，造成台股若想要有亮眼表現，壓力就會比較大。
翁偉捷進一步指出，近來那斯達克指數或是費城半導體指數都出現連番下跌，過去華爾街投資銀行都會在下跌時逢低買入，但30日美股交易過程中卻沒有這樣的買盤，顯示這次回檔不是只有幾天，可能持續一段時間，也許到年底又或者是明年第一季，這都對台股有明顯的影響。
而下周台股展望，翁偉捷表示，不排除一些跌深的電子股會有反彈行情，但其實長期來說，外部利率環境所帶來的壓力還是比較大，尤其像半導體產業當中，以台積電與聯電為首，外資接下來若要調節，一定從他們開始下手，也因此他預估10月4日當週，台股表現應該是偏保守的。
至於近來很夯的傳產、原物料族群，翁偉捷提醒要特別留意原油，因為原油價格最近幾天比較有明顯的拉回，那拉回的趨勢到底是「短線的多頭修正」還是「長線起跌的開始」就變得是重要議題。而他來看，目前是一個短期的修正，其中塑膠類股可能只是價格的整理跟微幅度的回檔修正。
不過，翁偉捷也說「油價到目前為止，到年底之前應該還是比較偏多方去觀察」因為畢竟除了明年度原油需求有調升外，這些原油廠商長期以來資本支出不足，所以供給有限，在供給有限、需求又增加時，其實油價是易漲難跌，因此長期來看，應該到今年年底之前，塑膠類股都還OK，可以多多觀察。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。