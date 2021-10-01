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《魷魚遊戲》關卡聲量出爐！「它」拿第一　再掀挑戰熱潮

▲《Social Lab社群實驗室》列出《魷魚遊戲》6大關卡的聲量排行，沒想到「一二三，木頭人」才第2名，第一名竟是「它」拿下。（圖／Netflix）
▲《Social Lab社群實驗室》列出《魷魚遊戲》6大關卡的聲量排行，沒想到「一二三，木頭人」才第2名，第一名竟是「它」拿下。（圖／Netflix）

編輯中心/綜合報導

2021-10-01 17:25:29

近期由李政宰、朴海秀等人主演的Netflix韓劇《魷魚遊戲》於全球爆紅，在台灣也掀起許多劇迷熱議，故事中的不少片段也讓人記憶深刻。對此，《Social Lab社群實驗室》追蹤數據後，也列出6大關卡的聲量排行，沒想到「一二三、木頭人」才第2名，而「這關」除了拿下第一名，也在網路上掀起挑戰熱潮。

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《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台《魷魚遊戲》話題近一個月的網路聲量，並列出6大關卡的網路聲量，以及網友熱議的相關話題。

第一名：椪糖＃6121則

在《魷魚遊戲》中，最受到關注的就是「椪糖」關卡，玩家需要在10分鐘內取出完整的椪糖，不能有絲毫斷裂，不然就會無法活命，讓網友都不禁直呼「為主角緊張死了，手心一整個大爆汗」。此外，椪糖上的圖案不但引起網友討論，網路上還掀起以品牌、商標製作成椪糖的梗圖風潮，甚至有不少人在家自己動手挑戰。

▲《魷魚遊戲》中的六大關卡，拿下聲量第一的就是「椪糖」，除了掀起梗圖熱潮，也讓不少人在家動手挑戰。（圖／翻攝自《Netflix》臉書）
▲《魷魚遊戲》中的六大關卡，拿下聲量第一的就是「椪糖」，除了掀起梗圖熱潮，也讓不少人在家動手挑戰。（圖／翻攝自《Netflix》臉書）
第二名：一二三、木頭人＃4089則

遊戲中另一個關卡「一二三、木頭人」，同樣受到許多人關注，它作為遊戲第一個出現的遊戲，以最天真的遊戲搭配最殘酷的玩法，讓網友直呼「殺人機器娃娃真的是讓人越看越毛」、「我覺得木頭人，是整部劇中畫面最好，也最毛骨悚然的一段」。另外，也有人利用《Roblox》在線上遊戲中重建場景，以毫無生命危險的方式，吸引不少人一同體驗這個刺激的遊戲。

▲第三名到第六名依序是「彈珠遊戲＃1715則、拔河＃1473則、玻璃橋＃1405則、魷魚遊戲＃399則」。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲第三名到第六名依序是「彈珠遊戲＃1715則、拔河＃1473則、玻璃橋＃1405則、魷魚遊戲＃399則」。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
而排行的第三名到第六名依序是「彈珠遊戲＃1715則、拔河＃1473則、玻璃橋＃1405則、魷魚遊戲＃399則」。而《Social Lab社群實驗室》也排出《魷魚遊戲》熱議話題的聲量排行，第一名毫無疑問是「演員卡司」，飾演主角成奇勳的韓國影星「李政宰」，這次揮別過去一貫的硬漢形象，給觀眾另一種全新的體驗。

▲《魷魚遊戲》的演員卡司，以聲量10943則，拿下網友熱議話題第一名。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲《魷魚遊戲》的演員卡司，以聲量10943則，拿下網友熱議話題第一名。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
不過，最受關注的卡司還是驚喜客串神秘大叔的「孔劉」，帥氣又神秘的造型，也讓網友驚訝地說「西裝登場，太帥了啦」，而孔劉在地鐵站搧李政宰耳光的場面，也成為標誌性的畫面之一。飾演女主角姜曉的「鄭好娟」同樣受到網友們的喜愛，雖然這是她的處女作，但卻絲毫不比兩大男主角遜色，亮眼表現更讓劇迷期待她接下來的發展。

此外，對於《魷魚遊戲》如果移到台灣開拍，會有哪些童年遊戲入鏡，也吸引不少網友的踴躍討論，紛紛提到五、六年級生兒時常玩的團隊遊戲「過五關」、「搶國寶」，但可惜的是，因為遊戲的肢體碰撞機會多，容易造成小朋友們受傷而逐漸凋零，還有人說「大風吹啊，沒坐到椅子的直接摔死」、「跳房子、鬼抓人、紅綠燈這些算嗎？」，意外引起懷舊遊戲討論熱潮。（編輯：許智超）

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