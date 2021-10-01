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人氣名店登陸高雄　亞尼克生乳捲、咒術迴戰茶飲進駐

▲人氣動漫《咒術迴戰》X1011SIPTEA 茶飲店，快閃漢神巨蛋。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.01）
▲人氣動漫《咒術迴戰》X1011SIPTEA 茶飲店，快閃漢神巨蛋。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.01）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-10-01 17:15:31

人氣動漫《咒術迴戰》X1011SIPTEA 茶飲店，美味的亞尼克甜點進駐高雄。《咒術迴戰》聯名茶飲店於漢神巨蛋登場，帶來特製飲品及多款周邊商品；生乳捲名店「亞尼克」插旗高雄文山特區，秋冬以「濃厚」為概念，打造奢華級別濃厚巧克力甜點。

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▲ 1011SIPTEA 茶飲店內各款茶飲的配料均由人手製造，配上優質的茶葉及非傳統的手法沖製。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.01）
▲ 1011SIPTEA 茶飲店內各款茶飲的配料均由人手製造，配上優質的茶葉及非傳統的手法沖製。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.01）
台式茶飲店1011SIPTEA 與香港羚邦集團代理的日本爆紅動漫《咒術迴戰》聯名茶飲店首次快閃南台灣，即日起至10月17日於漢神巨蛋登場。現場除了有人氣角色特製的飲品及多款周邊商品之外，更於10月2日下午邀請COSER出演角色兩面宿儺、五條悟到場，而限量特製的「宿儺手指」造型餅乾只要購買特調飲料套餐即可獲得。

1011SIPTEA 茶飲店內各款茶飲的配料均由人手製造，配上優質的茶葉及非傳統的手法沖製。針對聯名快閃，特別以7 款人氣角色精心調配冷泡水果茶聯名茶飲，每日限量發售。此外，「咒術迷」也能集齊七款獨家設計的精品，其中的盲盒玻璃杯，會隨機出現七位主角的Q 版造型玻璃杯，加上隱藏特別版共八款。

▲「亞尼克」於高雄「文山特區」成立新據點。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.01）
▲「亞尼克」於高雄「文山特區」成立新據點。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.01）
「亞尼克」品牌成立21週年，自2013年推出經典夯品「亞尼克生乳捲」後，以電商通路掀起全台團購熱潮，創造破千萬條生乳捲銷售佳績。近日於高雄「文山特區」成立新據點，以品牌一貫的紅白配色的設計風格延伸至新門店，傳遞「分享。讓心融化」理念，提供多樣甜點。

▲亞尼克插旗高雄文山特區，甫開幕就吸引眾多粉絲前往。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.01）
▲亞尼克插旗高雄文山特區，甫開幕就吸引眾多粉絲前往。（圖／記者陳美嘉攝，2021.10.01）
亞尼克董事長吳宗恩說：「亞尼克展店計畫著重顧客消費便利性，此次拓店為第23門市，感謝喜愛亞尼克甜點的顧客及45萬卡友的深度支持。」

秋冬產品企劃以「濃厚」為概念，「厚。 巧克力生乳捲」限時推出，嚴選比利時嘉麗寶70.5%黑巧克力、法國OPERA歌劇頂 級可可粉、100%北海道奶霜，濃郁細緻的口感，值得細細品嚐。東京排隊聖品「巴斯克生起司」，是亞尼克另一款熱銷產品，這次師傅從經典中研發出「雙層」口感的巧克力風味；派塔系列推出「黑炫巧酥派」，以OREO風味軟餅乾結合北海道奶霜，同時享受餅乾脆粒與濃郁乳香，搭配卡士達奶油、泡芙蛋糕、巧克力酥餅層層堆疊，層次分明。10月底前祭出多項開幕回饋。

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