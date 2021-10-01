北市遲未宣布5日KTV解封 柯文哲：原則上會如期開放
防疫指揮中心上個月27日宣布，自10月5日起開放全台KTV等特定娛樂場所重新營業。不過當天下午北市府召開防疫記者會時，卻未隨同中央一並宣布北市開放。當時台北市長柯文哲更低調表示，將會按照過往經驗進行滾動式調整，之後會再對外宣布。
記者丁上程／台北報導
2021-10-01 17:13:10
不過距離中央公布的解封時間也僅剩下4天時間，至今北市未公布是否開放。對此柯文哲則表示，原則上還是會維持5日開放，但由於現階段經濟部尚未公布相關防疫細則，「雖然北市都已經準備好，但還是要看一下經濟部的規範並且調整。」
柯文哲1日下午視察象山公園遊具開放，受訪時談到10月5日開放KTV一事時說，原則上還是依照中央指示，只是中央發布指引時，有說細則要等經濟部發布，「所以我們原則上10月5日會開幕，只是這些場所的防疫細則經濟部要趕快公布」，我們都準備好，但還是要看一看還有多少要修一下，原則上還是10月5日開放。
至於開放公園後，未來逐步開放的方向？柯文哲說，開放也是參考其他國家的經驗，其他國家突然一下開放，大亂，後來學乖了。因為我們疫苗覆蓋率越來越高，開放程度也越來越高，所以還是保持一個觀察。反正這樣，不要說突然一下全部開放，荷蘭、日本好幾個例子都很慘，一步一步開放，這樣會比較安全。
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