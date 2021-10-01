全台首場戶外表演　史哲：紙風車雨馬為孩子帶來祝福

「這幾天大家路過，應該很驚喜地發現有個龐然大物！沒錯，就是紙風車劇團的雨馬。」高雄副市長史哲今(1)日表示，雨馬將讓高雄市文化中心圓形廣場充滿孩子的歡笑！五個月來台灣首場戶外表演藝術活動就在高雄，希望能為高雄孩子帶來祝福。今天市長陳其邁也正式宣布這週末的演出，我們觀眾加倍，更要在週六、週日晚上20:45各加演一場。讓這場難能可貴的演出，可以傳遞更強大的能量。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-01 18:15:32
史哲指出，這一次的疫情對表演藝術產業也造成了很大的衝擊。紙風車劇團也整整停演五個月，這個週末的「雨馬」精華版演出，更是紙風車五個月來第一次戶外演出這一次，適逢疫情警戒的降級與逐步開放，在彩排時他也與李永豐創辦人討論，要讓更多孩子能夠安全的來看到雨馬的演出，讓這份祝福傳遞給更多孩子。
史哲認為，這波疫情，大家真的憋太久了，昨晚彩排的現場，演員們都非常賣力在台上彩排，就是要呈現最佳的演出狀態。這一次，他相信紙風車一定會盡情演出，把這份難能可貴的禮物，呈現給高雄的孩子們、大小朋友們。
史哲也心疼的表示，曾經如此容易的歡笑聲，現在共同的歡笑竟是如此不可得。在疫情的過程中，市府、文化局針對表演產業也持續提出各種紓困與協助方案，更大力支持線上展演的發展，且全台首個提供表演藝術團隊演出與排練快篩服務。讓創作不中斷、數位再進步！