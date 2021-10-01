台中「低碳永續樂活週」 逾萬人次抽出193名得獎者

台中市政府推廣低碳永續觀念，舉辦一系列「低碳永續樂活週」線上活動，昨日圓滿結束，吸引超過1萬4000人次參與。今日在律師見證下，由秘書長黃崇典抽出其中193名幸運兒，分別獲得捷安特電動輔助自行車、Dyson空氣清淨機等大獎。黃秘書長期許藉由活動帶動全民落實低碳生活，共創幸福永續台中城。





我是廣告 請繼續往下閱讀

黃崇典秘書長表示，市府推動低碳城市10年已見成效，近三年獲得國際碳揭露(CDP)組織最高級評等肯定，因應聯合國永續發展目標成為新顯學，市府更全面打造永續城市，並特舉辦系列活動，讓市民了解台中這十年來持續推動的減碳生活，也希望藉此讓更多市民體認到全球暖化不只是一個氣候現象，而是會衍生多項民生問題的重要議題，促使更多人落實減碳於生活中。





黃秘書長指出，台中是座氣候宜人、資源豐富的宜居城市，為將這份美好留給下一代，永續發展一直是市府政策規劃的重要理念。台中市政府低碳城市推動辦公室是台灣第一個成立直屬於縣市首長的專責推動低碳單位，為奠定未來城市永續發展基礎，更進一步改組為「台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室」，今年產出台中首版「台中市自願檢視報告」，逐步建構永續宜居城市。





黃秘書長也提到，低碳永續的DNA不斷地注入市政建設中，以「陽光、空氣、水」為重要核心元素，各面向為台中市量身打造低碳政策，包括台中市捷運綠線正式通車，成為全國第三座捷運城市；電動公車數量、電動汽車充電站數也為全國第一；打造水湳經貿園區為「智慧、低碳、創新」的示範基地，中央公園為全國首座大型都會型零排碳公園。





永續低碳辦說明系列活動獎項豐富，包括捷安特電動輔助自行車、Dyson空氣清淨機、掃地機器人及500元超商禮券等，今日在律師見證下抽出193位幸運得主，得獎名單及領獎辦法公布於「低碳永續成果展」網頁（https://lowcarbon.greenideas.com.tw/），預計於10月底前全數發放完畢，如有問題可電洽04-2314-1323分機255，由廖小姐提供諮詢服務。



