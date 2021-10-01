花蓮漫波飯店拆除倒塌！網傳路過騎士被困 警方證實平安
今（1）日下午3點半左右，花蓮市漫波假期飯店於拆除作業中突然倒塌，警消獲報後立即趕往現場拉起封鎖線，並進行交管，疏散附近民眾，搜救單位也陸續進駐現場。而在網路流傳由目擊民眾拍下的倒塌瞬間影片中，有網友發現疑似一位機車騎士正好路過，擔心他被倒塌飯店困住。而警方已報平安證實找到該位騎士，他驚險在最後一刻脫身離去，並沒被倒塌飯店壓到，堪稱不幸中的大幸。
編輯中心/綜合報導
2021-10-01 18:47:45
綜合媒體報導，目擊民眾分享的飯店倒塌瞬間影片中，有位騎士正好在前一刻駛過倒塌飯店壓下的路段，而倒塌瞬間影片中塵土飛揚，難以辨識騎士最終身影，有網友因此擔心騎士受困。幸好警、消調出監視器畫面後，透過車牌找人，已經證實該位騎士安然無恙，驚險躲過倒塌飯店，沒有大礙。
花蓮縣長徐榛蔚表示，已要求縣府各局處在事發地對面的百事達飯店成立一級應變中心，花蓮縣消防局、警察局、衛生局、環保局、建設處、社會處、行政暨研考處、台灣電力公司等相關單位已第一時間進駐。經台電緊急搶修後，國聯五路附近電力，除被倒塌建物壓住之變壓器共有19戶無法供電外，已於16：30分恢復供電。
至於為何會發生倒塌意外，仍待相關單位釐清。目前倒塌現場還沒有傳出有人員傷亡的消息，現場消防人員也已出動生命探測器探測是否有民眾受困。（編輯：倪浩軒）