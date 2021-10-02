大選落幕　德國智庫：新政府對中政策短期不會改變

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中華人民共和國政府在2013年習近平上台後權力更集中，對內更獨裁，但梅克爾沒有跟著調整對中政策，對此胡謐空表示，梅克爾顯然認為既然無法改變中國，寧可與中國保持良好的關係，德國大企業也是這樣的態度。
但他批評梅克爾的中國政策留下一些缺憾，首先是沒有及早統一歐洲的立場，中國不公平競爭環境造成的排擠效果和企業對中國過度依賴的風險，她也著墨不夠。人權問題德國先是不公開談，後來才在國際上、例如聯合國主動出擊。到底該如何與北京交往，德國社會在梅克爾任內沒有充分討論。
德國9月26日舉行大選，得票率排名前二的社會民主黨（SPD）和基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）都表達執政意願，為組成三黨聯合政府，另外兩小黨綠黨和自由民主黨（FDP）成為兩大黨拉攏的對象，政局還會僵持數週。
胡謐空說，北京期待德國新政府能延續過去的中國政策，不論下一任總理是社民黨的蕭茲（Olaf Scholz）或基民/基社聯盟的拉謝特（Armin Laschet），他研判多數政策可望延續梅克爾路線，短期內不會有根本改變。
不過，從候選人的發言和競選政見來看，真正讓北京頭痛的是綠黨和自民黨，兩黨都主張對中國更強硬。
對此，胡謐空指出，德國的中國政策主要由總理主導，即使外交部長由綠黨或自民黨指派，能發揮的空間也有限。但只要綠黨和自民黨多加協調，還是能轉移外交的重心，視北京為競爭者和對手。
胡謐空強調，中國領袖正面臨極大的壓力，不保證會出現一個成功、穩定與融入世界的中國，他因此建議德國新政府在擬定對中政策時多注意風險，準備好因應北京對德國企業施壓、台灣海峽衝突等可能發生的情況。
政黨輪替後，一般來說會在外交上有新的作法，胡謐空預期，德國新政府在歐洲聯盟（EU）剛公布的印度太平洋戰略、明年擔任七大工業國集團（G7）主席國和對美國關係等領域，將有機會展現對中政策的結盟能力。（編輯：郭中翰）1101001