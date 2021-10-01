搶攻振興券商機 中市百貨周年慶祭優惠創造加成業績

搶食5倍券龐大商機，百貨業搭配周年慶衝刺業績。新光三越台中店首波推出「一次梭哈5000變8500」，會員再享翻倍抽，最高可翻10倍獲5萬禮券，宣稱史上最划算周年慶。 台中日曜天地OUTLET歡慶13周年，搶在振興券上路前祭出百萬購物金活動，會員回店最高送1300元購物金，全館百大 品牌1折起，





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振興五倍券將於8日發放，新光三越周年慶為此較往年延後一周，於7日登場為期25天，並打出「史上最強回饋」利招，凡於8日至24日一次「梭哈」5000元振興券，最高可獲得3500元回饋金，會員還有機會抽中最高10倍贈品禮券，同時聯手3千家品牌夥伴加碼優惠拚振興，整檔目標上看43億元。





新光三越台中店週年慶檔期於7日起10月31日，第一波為7日至20日，化妝品單筆滿2000送200、全館累計5000送500，名品、大家電、法雅客及[i]Store，單筆滿1萬送500。會員首7日獨享名品大家電、法雅客及[i]Store單筆滿1萬送1000。持APP使用五倍券支付還有機會抽中iphone13。





疫情期間，新光三越skm pay客單超過6千元，業績占比從以往的個位數上衝兩位數，針對疫情下的新常態生活，新光三越積極應變，App，skm online今年首度加入線上周年慶陣容，新光三越會員的禮券，也可於skm online消費折抵，打造周年慶24小時線上線下營業，也等於透過數位工具，落實人潮分流防疫措施。





台中日曜天地OUTLET配合13周年慶，搶在振興五倍券上路前祭出百萬購物金活動，會員回店最高送1300元購物金，全館百大品牌1折起，二樓同步展開美妝即期品搶購會，最低只要銅板價49元，吸引小資族來搶一波。





日曜天地OUTLET表示，百萬購物金免預約，只要會員回店過卡就直接送1000元購物金，LINE好友綁定加碼再送300元美妝購物金，全館百大品牌全面1折起，滿千現抵百。另外，今年歡慶13周年，完成集點任務再抽iphone13。





此外，配合防疫美妝即期品搶購會同步登場，最低銅板價49元，開賣前3日，即10月1日到3日祭出限定優惠，送面膜、保濕商品99元。即期品皆為正品，因效期較短、價格便宜且CP值高，適合小資族年末採購一波。





另外，10月8日起加碼推出振興券放大百倍活動，來店使用振興券消費，精選商品享振興優惠價，再加碼抽上萬元家電。

















