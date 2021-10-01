農糧署防疫食品銷售競賽 聯夏食品「蒸豆」系列奪冠

農委會農糧署與財團法人食品工業發展研究所，聯手舉辦的「國產農糧原料防疫食品銷售競賽」活動，今（1）日舉行頒獎典禮，由聯夏食品開發的蒸豆系列產品拿下金牌首獎，由署長胡中一主持頒獎，並大力推廣，歡迎婆婆媽媽採購、儲備，為「防疫、防災、防荒」做足準備，只靠泡麵是不夠的。

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胡中一說，農糧署為擴大國產農產食材應用層面，並為預防災害發生時能常溫、長時間保存，且具營養價值物資，去年即與財團法人食品工業發展研究所合作，公開徵求食品廠商參與產品開發，經評選出 6 家食品業者之 9 項亮點產品，在全台寶雅 260 家門市及其他通路上架，進行為期 3 個月的銷售競賽，本來在今年5月就要頒獎，但因本土疫情爆發才延到10月舉辦。

▲農糧署今天舉辦頒獎典禮，署長胡中一當場現手藝，與大廚合力運用國產農糧食材做美食。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.1)

競賽結果由聯夏食品推出的蒸豆系列產品，以1800萬元銷售佳績拔頭籌，拿下冠軍獎座。亞軍為歐典生物科技的「生機銀耳花釀」，季軍為得意中華食品「香蕉排骨湯」。此外，味王的「蔥燒芋頭雞」、「南瓜濃湯」、大湖草莓農場「三色甜心紫薯」、聯夏食品「黑纖米炊飯」、久津實業「波蜜漢宮牛蒡木耳露」、「波蜜漢宮紅心地瓜飲」等 6 項產品並列佳作獎項。

胡中一曾經在日本求學及工作5年，他說日本與台灣的地理環境很類似，常有颱風、地震，所以家裡一定要常備存糧，包括主食、副食及湯品等，光靠泡麵絕對不夠。