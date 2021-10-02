金鐘56／5大看點全抓！小鬼最後一次搶獎、視后之爭激戰
第56屆金鐘獎頒獎典禮將在今（2）晚間5點揭開序幕，《NOWnews今日新聞》整理5大看點，除了本屆視帝、視后之爭堪稱「死亡之組」，網路綜藝節目的崛起也受到矚目，另外本屆「已故影人」環節將追思龍劭華、高振鵬等國寶級演員，而黃鴻升（小鬼）能不能順利抱回金鐘，不少粉絲等著看。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-02 08:00:00
本屆視后上演「婆媽大戰」，由《我的婆婆怎麼那麼可愛》2屆視后鍾欣凌，對決《天橋上的魔術師》心碎母親孫淑媚，另外在八點檔表現亮眼的李維維、道地演出台語劇的孫可芳，以及《女孩上場》熱血教練蔡嘉茵也加入戰局，增添不少可看性；本屆視帝則由資深表演老師許傑輝廝殺天才童星李奕樵，外型演技兼具的中生代男星也不容小覷，唐治平、施名帥、薛仕凌來勢洶洶，競爭相當激烈。
本屆金鐘獎首開先例，有網路節目獲選入圍，曾寶儀以《我們回家吧》入圍益智及實境節目主持人獎，Lulu主持的《畫說Lulu》入圍綜藝節目獎，這些都是沒有在電視台播出的網路節目，隨著收視習慣的改變，評審對「未來的產業趨勢」一樣看重，讓這些作品和電視節目一同競爭，也象徵金鐘殿堂開啟了網路節目的世代。
本屆金鐘獎共有3段表演節目，陳明章演唱《按下PAUSE 鍵之後》為典禮開場，金嗓團體動力火車表演組曲「向世界說我們的故事」，歌頌《天橋上的魔術師》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《大債時代》、《戒指流浪記》等10首入圍的電視主題曲，吳姍儒（Sandy）公布婚訊後幸福亮相，將與視網膜、炎亞綸帶來脫口秀「這是綜藝新視代」，淺談網路新時代對綜藝節目的影響，她本人也挾帶準人妻的好運，磨刀霍霍角逐綜藝節目主持人。
在追思影人的環節，大會準備了一段VCR，帶觀眾回顧這一年殞落的螢幕明星，包括《星星知我心》的「國民媽媽」錢璐、演藝圈人稱「高老爹」的高振鵬、《鳥來伯與十三姨》草根演員長青、《戲說台灣》熟面孔洪麟、金鐘視帝龍劭華，以及不幸車禍罹難的童星糖糖（蔡亞臻）。
黃鴻升（小鬼）以《綜藝玩很大》入圍益智及實境節目主持人獎，這是他最後一次有機會敲響金鐘，主持搭檔吳宗憲、KID對抱獎渴望更勝以往，吳宗憲對小鬼喊話：「我們說要帶你登上最高峰，沒想到你飛太高了，我們抓不回來，沒關係，我們就台上見，金鐘獎我們來了。」