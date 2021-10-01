▲ 保時捷引擎工程師 Valentin Schäffer 歡慶 90 大壽

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Valentin Schäffer 於 1931 年 10 月 8 日出生於匈牙利，在1955 年加入保時捷擔任引擎技師。「我原本想去史塔卡赫(Stockach)讀工程學院，但一段戀情把我帶到了路德維希堡（Ludwigsburg）附近的小鎮塔姆（Tamm），」Schäffer 說道，「保時捷團隊非常熱烈地歡迎我，面試後第二天我就開始在賽車部門工作了。」加入公司後不久，Schäffer 開始為 Porsche 550 A Spyder RS 研發 547/2 引擎。6 年後，也就是 1961 年，他通過考試，獲得了技師和碩士證書。由於他持續證明自己不僅特別勤奮，更能力卓越，在 1966 年獲得保時捷任命，擔任賽車引擎研發部門負責人，接手自1965 年主管研發部門 Ferdinand Piëch 的職務，並與 Hans Mezger 一起工作。Schäffer 雖於 1989 年退休，卻仍與保時捷公司維持密切互動，繼續為保時捷服務了 5 年。





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在保時捷服務的 30 多年期間，Schäffer 協助保時捷開發了許多不同的引擎。作為引擎開發者，他的早期職業生涯代表作包括設計了配備垂直傳動軸（Vertical shaft drive）的 Carrera 547 四缸引擎，以及 753 和 771 配備垂直傳動軸 （Vertical shaft drive）的八缸引擎，成為保時捷在一級方程式賽車（Formula 1）、 FIA 歐洲爬坡錦標賽（FIA European Hill Climb Championship）和世界跑車錦標賽（World Sportscar Championship）的致勝關鍵。提及這款容積效率達 138 hp/L 的賽車引擎時，Schäffer 說：「 771 八缸引擎絕對是我的最愛。它是最適合爬坡路段引擎。我當時每天都花很長的時間在這具引擎上，調整其排氣系統，好獲得更大的馬力。」有時甚至連周日早上都能在那裡看見他的身影，他說：「我會開到測試坡上，然後一直不斷地調整，直到引擎成功運轉。即使假期的時候，心裡也總是掛念著它，期待趕緊回到保時捷，回到工作崗位上。」





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1956 年到 1980 年底，Schäffer 則為保時捷監管了許多令人難忘的賽車活動，也因為工作而走遍世界各地，親眼見證了許多知名的賽事，包括 Can-Am 系列賽、Targa Florio 賽事以及 Le Mans 24 小時耐力賽；1970 年 6 月14 日，Hans Herrmann 和 Richard Attwood 兩位傳奇車手駕駛 Porsche 917 KH 為保時捷奪下 Le Mans 首勝榮耀時，Schäffer 也在現場。不僅如此，他也曾參與極為成功的 Carrera 6 906、910 六缸引擎，以及 Porsche 908 賽車排氣量為 3L 的八缸引擎以及 916 水平對臥六缸引擎的開發；保時捷依 916 水平對臥六缸引擎為基礎，成功打造了舉世聞名的Porsche 908 賽車，並以這款引擎來測試 Porsche 917 賽車的 912 十二缸引擎。直至今日，十二缸引擎依然是 Valentin Schäffer 在保時捷工程師職業生涯最輝煌的成就之一；對保時捷來說，亦是如此。其後，替 Porsche 917 賽車引擎導入渦輪技術，則為Schäffer職業生涯帶來了新的挑戰；然而，他在 1971 年成功地重新定義了渦輪引擎，很快地為自己贏得「 渦輪教主 - Turbo Valentin」的稱號；儘管如此，這位前保時捷工程師卻謙虛地說：「雖然很多人大力稱讚，但它只是一具十分簡單的引擎罷了。」1975 年 8 月 9 日，Mark Donohue 駕駛搭載 912/52 渦輪引擎的 Porsche 917/30 Spyder，在塔拉迪加超速賽車場（Talladega Superspeedway）全長 2.66 公里的橢圓形跑道上，開出平均圈速 355.78Km/hr 的佳績，成功刷新世界記錄。





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Valentin Schäffer 參與了以下引擎類型的開發和製造：





• Porsche 550 A Spyder: 547/2 四缸引擎 (1956年)





• Porsche 804 Monoposto: 753 八缸引擎 (1962年)





• Porsche 718, 904, 906, 910, 907, 909: 771 八缸引擎





• Porsche 906: 901/20 六缸引擎 (1966年)





• Porsche 907及910: 901/21 六缸引擎 (1966年)





• Porsche 908: 908 八缸引擎 (1968年)





• Porsche 917: 912 十二缸引擎 (1969年)





• Porsche 917/10: 912/51 十二缸引擎 (1972年)





• Porsche 917/30: 912/52 十二缸引擎 (1973年)





• Porsche 908/03 Spyder Turbo: 911/78 六缸引擎 (1975年)



