▲ Luxgen 推出環艙炫彩悅動套裝 憑振興 5 倍券限量升級

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響應政府振興 5 倍券，本月憑 5,000 元紙本振興 5 倍券入主 URX、U6 GT 全車系就升級總價值 16,800 元的限量版環艙炫彩悅動專屬套裝(1)（URX 7人ARD 智行款除外)，環艙炫彩悅動套裝包含環艙氣氛燈組與擴香機，環艙氣氛燈組可透過手機 APP 控制燈色，內建 Static（單色恆亮）、Jump（跳換）、Gradient（漸換），以及 Flash（閃換）4 種智慧模式搭配高度客製化的漸層調色介面；擴香機依照您的心情可搭配精選的天然精油與抑菌液一同使用。此外，Luxgen 趁勢延續 9 月好評的「Luxgen 帶頭拚振興 政府 5 千我 5 萬」優惠專案(3)，凡於 10/29(五) 前入主 Luxgen 全車系，可享高額購車回饋金 5 萬元(4)，以及免費升級 PM2.5 健康對策濾網(5)、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務等多項好禮，入主 URX 全車系加碼再送腳踢感應電動尾門(6) !
除了上述振興專案外，入主 Luxgen「指定車型」再享超值優惠：偏好休旅車風尚外型的準車主們，百萬以下即可輕鬆入主的「URX 7 人座 ARD 智行款」，本月限時振興優惠(2)只要 82.9 萬元（正式售價 99.9 萬元）；此外，M7 頂級旗艦七人座延續再推出最高逾 18 萬元的購車優惠(2)，本月限時振興優惠只要 95.2 萬元(2)（正式售價 113.9 萬元），為本月最優惠的指定車型。
- 『URX、U6憑振興5倍券再升級環艙炫彩悅動套裝』係指消費者於活動期間購車時，可以5,000元紙本振興券，購買環艙炫彩悅動套裝(價值總合16,800元)。若10月初尚未取得振興券，可以現金替代。（URX 7人ARD智行款不適用)
- 指定車型振興價優惠請洽全國各汽車生活館，此振興價優惠包含購車回饋金及政府舊換新5萬元(5+1樂活智行款、5+1樂活環景款與7人健康樂活款不含)，舊換新退稅補助詳細申請流程與優惠詳情請洽全國各汽車生活館。
- 本促銷方案實際內容由LUXGEN經銷公司與行快科技股份有限公司依各車型制定並提供，且LUXGEN經銷公司擁有最終修改與調整之權利。
- 購車回饋金的使用方式請洽全國各汽車生活館。
- PM2.5健康對策濾網1片於交車時逕自安裝於車上。
- 入主URX全車系加碼再送腳踢感應電動尾門(五人ARD智行款、5+1樂活智行款、7人ARD智行款不適用)。
- 政府機關及專案批、標購者、租賃車不適用此購車優惠。