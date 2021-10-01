▲ Nissan Kicks「哈騷版」限量追加 延續「振興超狂 8 倍送」購車優惠

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哈騷版首批限量搶購完售 限量追加欲購從速
Nissan Kicks 哈騷版，提供「橘頂光灰」及「橘頂獨白」暢銷車色，導入 2-Tone 雙色橘黑內裝座椅，更升級 17 吋潮流撞色視覺系黑鋁圈，配備含有前後雙錄像功能的電子後視鏡，廣受消費者好評(註4)，首批限量 300 台已全數銷售一空。裕隆日產汽車為感謝消費者支持，好評再追加 Kicks 哈騷版限量 350台，超值舊換新價 74.9 萬元起。
Kicks 全新潮流個性車貼 限時優惠價 6800 元
裕隆日產更強化 Kicks 時尚造型的設計，推出多種顏色的全新潮流個性車貼，提供車主們在外觀全面進化的好選擇，原價 10,000 元，限時專屬優惠價 6,800 元。Kicks 潮流個性車貼全面採用 3M 原廠專用膠膜 2080 系列，以 3.5mm 鑄造式膠膜可高度服貼車體的膠膜設計，讓 Kicks 酷炫有型的同時，也有高品質的保障。
Nissan 振興超狂 8 倍送 超值購車優惠再延續
裕隆日產延長廣受消費者好評的「Nissan 振興超狂 8 倍送」超值購車優惠，自 10 月 1 日起至 10 月 29 日止，入主 Nissan 國產全車系及進口車款 Altima、Juke，即享「5 千振興 8 倍送」高額配件金、「首年丙式車體險」、「高額 0 利率」及「5 萬元舊換新優先領」等多項優惠。
相關優惠詳情請洽全國 Nissan 展示中心或參閱 Nissan 官網http://www.nissan.com.tw/(註5)。