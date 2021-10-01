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Nissan Kicks「哈騷版」限量追加 延續「振興超狂 8 倍送」購車優惠

▲ Nissan Kicks「哈騷版」限量追加 延續「振興超狂 8 倍送」購車優惠
▲ Nissan Kicks「哈騷版」限量追加 延續「振興超狂 8 倍送」購車優惠

2GameSome - 有車賞

2021-10-01 22:55:00

Nissan Kicks 哈騷版#給單調一腳 9 月 2 日全新上市，推出限量 300 台，一個月內熱銷完售。裕隆日產汽車為回饋消費者熱烈支持，再追加 Kicks 哈騷版限量 350 台，超值舊換新價 74.9 萬元(註1)起。

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裕隆日產推出 Kicks 全新潮流個性車貼，全面採用 3M 原廠專用膠膜 2080 系列，原價 10,000 元，限時專屬優惠價6,800元(註2)。本月入主Nissan Kicks哈騷版，還可搭配好評再延續的「Nissan 振興超狂 8 倍送」超值購車優惠，自 10 月1日起至 10 月 29 日止，購車享「5 千振興 8 倍送」高額配件金、「首年丙式車體險」、「高額 0 利率」及「5 萬元舊換新優先領」 (註3)。

哈騷版首批限量搶購完售 限量追加欲購從速

Nissan Kicks 哈騷版，提供「橘頂光灰」及「橘頂獨白」暢銷車色，導入 2-Tone 雙色橘黑內裝座椅，更升級 17 吋潮流撞色視覺系黑鋁圈，配備含有前後雙錄像功能的電子後視鏡，廣受消費者好評(註4)，首批限量 300 台已全數銷售一空。裕隆日產汽車為感謝消費者支持，好評再追加 Kicks 哈騷版限量 350台，超值舊換新價 74.9 萬元起。

Kicks 全新潮流個性車貼 限時優惠價 6800 

裕隆日產更強化 Kicks 時尚造型的設計，推出多種顏色的全新潮流個性車貼，提供車主們在外觀全面進化的好選擇，原價 10,000 元，限時專屬優惠價 6,800 元。Kicks 潮流個性車貼全面採用 3M 原廠專用膠膜 2080 系列，以 3.5mm 鑄造式膠膜可高度服貼車體的膠膜設計，讓 Kicks 酷炫有型的同時，也有高品質的保障。

Nissan 振興超狂 倍送 超值購車優惠再延續

裕隆日產延長廣受消費者好評的「Nissan 振興超狂 8 倍送」超值購車優惠，自 10 月 1 日起至 10 月 29 日止，入主 Nissan 國產全車系及進口車款 Altima、Juke，即享「5 千振興 8 倍送」高額配件金、「首年丙式車體險」、「高額 0 利率」及「5 萬元舊換新優先領」等多項優惠。

相關優惠詳情請洽全國 Nissan 展示中心或參閱 Nissan 官網http://www.nissan.com.tw/(註5)。

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