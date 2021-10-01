▲ 義大利電動重機 Energica 在台上市！三車型同步推出，售價 126.8 萬元起

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Energica EGO 車系初次展露頭角是在 2013 年 EICMA 賽事現場，並多次在 TTXGP 電動電單車比賽中取得優異成績。2018 年，Dorna Sports 選擇 Energica作為FIM Enel MotoE ™ 世界杯連續三年單一製造商（此後延長至四年）。並在歐洲各地 MotoGP 賽道上舉行，共有 12 支國際車隊參賽，18 名賽車手駕駛著配備相同的 EGO 賽車，足見其頂尖的操控性能已深受MotoE 賽事肯定。
此次引進的 EGO+ RS 版本在新型電子控制系統的加持下，有更優異的動力輸出表現，可輸出 145hp 最大馬力，扭力則達到驚人的 215 Nm，0~100km/h 僅需 2.6 秒，極速可達 240km/h。
EGO+ RS 擁有與 MotoE 賽事相同規格的 Ohlins 可調式前、後避震器、17 吋 OZ 鍛造輕量化鋁圈、Brembo前對向四活塞 + 尺寸高達 330mm 的前雙浮動碟盤等規格。
EGO+ RS 規格：
最大 / 連續馬力：145 hp
最大扭力：215 Nm
0~100km/h：2.6秒
極速：240 km/h
長 / 寬 / 高：2131 / 730 / 1166 mm(不含後視鏡)
軸距：1482 mm
復古電動機車 EVA EsseEsse9+
簡約、復古是 EVA EsseEsse9+ 在外型上傳遞出來的訊息，並提供了兩人世界長途駕乘的最佳舒適性。EVA EsseEsse9+ 計有慢速充電、直流快速充電兩種規格，在電力滿格的狀態下，市區巡航里程可達 400km、綜合道路續航亦可達到 230km，優異的續航里程表現。
EVA EsseEsse9+ 規格：
最大 / 連續馬力：109 hp
最大扭力：200 Nm
0~100km/h：2.8秒
極速：200 km/h
長 / 寬 / 高：2156 / 852 / 1152 mm(不含後照鏡)
軸距：1494 mm
性能電動街車 EVA Ribelle RS
電動二輪街車 EVA Ribelle RS 擁有與 EGO 車系相同的動力輸出與懸吊設定，呈現出不同的街車原始機械風格，採用較 EGO 車系更挺的騎乘坐姿，以期在都會中騎乘擁有更佳的視野。配備前、後 Ohlins 可調式避震器，以及新型電子控制系統，讓 EVA Ribelle RS 擁有更凌厲的加速表現，同時在 Brembo 前雙浮動碟、後單碟+前對向四活塞卡鉗的加持下，提供駕駛優異的制動性能。
EVA Ribelle RS 在都會區定速巡航之續航力可達驚人的 400km、高速巡航 180km，綜合路段續航力亦可達到 230km。
EVA Ribelle RS 規格：
最大 / 連續馬力：145 hp
最大扭力：215 Nm
0~100km/h：2.6秒
極速：200 km/h
長 / 寬 / 高：2133 / 830 / 1085 mm(不含後照鏡)
軸距：1491 mm
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Energica 台中旗艦展示中心 重車館 台中市西屯區環中路三段168號 (04) 2251-3789
Energica 台南旗艦展示中心 逢瑋重型機車 台南市南區大同2段628號 (06) 267-0245