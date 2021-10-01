屏東可可園區市集派對　啟動秋收慶典氛圍

秋高氣爽的時節正值作物結果稻穗熟黃，屏東可可園區以「五穀豐收好個秋」為釀造主題，邀請大家於10月2、3日到園區參加露天市集系列活動，現場提供醃漬與釀造DIY，並有藝文及同樂活動，讓參與民眾感受秋收慶典氛圍。
記者陳美嘉／屏東報導
2021-10-01 23:24:53
二十四節氣的秋分剛過，緊接著即將迎來寒露，屏東可可園區以市集派對啟動秋收的熱鬧氣氛。露天市集邀集可可加值產品、客家元素、農特產品、園藝植栽、文創商品等多種類別的業者進行展售。
現場將以釀造主題做六堆客家產業導覽，邀請客庄醃漬與釀造業者共同展售，帶領民眾走進六堆客庄釀造文化之旅。除釀造文化外，米食也是客家相當重要的文化印記，伴隨著油蔥飄香在客庄巷弄的面帕粄，更是讓人忍不住食指大動。今年粄條文化節特以園區為宣傳首站，向民眾宣告活動將在10月23日及30日兩天隆重登場。這次將安排活動特派員在園區宣導並贈送精美小禮，還有限量粄食現場販售，搶先品嘗客家粄食好味道。
園區除了有露天市集以外，還有豐富的體驗活動，週末假日連續兩天有可可與釀造DIY體驗以及溫暖的吉他演出，更有藝文與動態的活動。活動相關詳細資訊請洽臉書「屏東可可園區」粉絲專頁。