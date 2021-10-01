▲ Ford Focus / Kuga 超質型車系推出！主打 Level 2 輔助科技力拼安全「超值」

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在政府振興方案推出同時，Ford 亦為現行車主推出「振興 2.0、加碼挺全民」回饋方案，自 10/1 起至 11/31 止，Ford 車主回廠進行保養或鈑噴服務，可享消費零件金額滿 3,000 送 300、滿 5,000 送 600 零件抵用金的限時優惠。





Ford Level 2 安全輔助科技





Ford Co-Pilot360TM 全方位智駕科技輔助系統同時擁有能夠控制橫向及縱向的駕駛系統，整合包含：在 0-200km/h 內可作動的ACC Stop & Go 全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）、LCA 車道導正輔助系統（Lane-Centering Assist）、PCA 前向碰撞預警系統（Pre-Collision Assist）、AEB 全速域輔助煞停系統（附行人／車輛／自行車手偵測）、ESA 閃避轉向輔助系統（Evasive Steering Assist）、TSR 道路標誌識別輔助系統（Traffic Sign Recognition）等，帶來更全面的智慧安全科技體驗。





Ford Focus 車系房車 、 掀背車 、 跨界休旅多元超質陣容





Ford Focus 四門／五門 Lv2 超質型全新配置冰耀之 鋒 LED 燈具組 ； Focus Active Lv2 超質型 全新配置冰耀之 鋒 LED 燈具組 ，並 導入 Keyless 車門啟閉系統與 F ord Power 引擎啟動鍵 。





Ford Kuga

同步加入超質陣容

Ford 挾 Kuga 21.5 年式「X」上市熱潮乘勝再推出 Kuga Lv2 超質型，實用配備包含：Level2 等級的 Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統，導入 RED 道路邊緣偵測系統（Road Edge Detection）。為滿足該級距消費者日常需求，除提供基本雙區恆溫空調、後座出風口、雨滴感應自動雨刷與自動防眩後視鏡外，標配駕駛座 8 向電動調整皮質座椅、皮質方向盤等豪華配置，以及娛樂通訊整合系統 SYNC®2.5 支援 Apple CarPlay® & Android Auto™等實用配備，亦提供 5 種動態行車模式切換系統（標準／省油／運動／防滑／雪地及沙地）。





「Ford 超質陣線」車型售價資訊如下，了解更多「Ford 超質部署」方案內容，請至 Ford 官方網站：www.ford.com.tw。了解更多「振興 2.0、加碼挺全民」優惠詳情，請見 Ford Service專屬網頁。



