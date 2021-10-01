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Ford Focus / Kuga 超質型車系推出！主打 Level 2 輔助科技力拼安全「超值」

▲ Ford Focus / Kuga 超質型車系推出！主打 Level 2 輔助科技力拼安全「超值」
▲ Ford Focus / Kuga 超質型車系推出！主打 Level 2 輔助科技力拼安全「超值」

2GameSome - 有車賞

2021-10-01 23:55:00

福特六和今日（10/1）宣佈啟動「超質部署」方案，推出「Ford 超質陣線」車款，包含：Focus 四門／五門 Lv2 超質型、跨界休旅 Focus Active Lv2 超質型及休旅車 Kuga Lv2 超質型，78.9 萬起的售價定位清楚說明期望於第四季力拼銷售表現的企圖心。

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在政府振興方案推出同時，Ford 亦為現行車主推出振興 2.0加碼挺全民回饋方案，自 10/1 起至 11/31 止，Ford 車主回廠進行保養或鈑噴服務，可享消費零件金額滿 3,000 送 300、滿 5,000 送 600 零件抵用金的限時優惠

Ford Level 2 安全輔助科技

Ford Co-Pilot360TM 全方位智駕科技輔助系統同時擁有能夠控制橫向及縱向的駕駛系統，整合包含：在 0-200km/h 內可作動的ACC Stop & Go 全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）、LCA 車道導正輔助系統（Lane-Centering Assist）、PCA 前向碰撞預警系統（Pre-Collision Assist）、AEB 全速域輔助煞停系統（附行人／車輛／自行車手偵測）、ESA 閃避轉向輔助系統（Evasive Steering Assist）、TSR 道路標誌識別輔助系統（Traffic Sign Recognition）等，帶來更全面的智慧安全科技體驗。

Ford Focus 車系房車掀背車跨界休旅多元超質陣容

Ford Focus 四門／五門 Lv2 超質型全新配置冰耀之鋒 LED 燈具組Focus Active Lv2 超質型全新配置冰耀之鋒 LED 燈具組，並導入 Keyless 車門啟閉系統與 Ford Power 引擎啟動鍵

Ford Kuga 同步加入超質陣容

Ford 挾 Kuga 21.5 年式「X」上市熱潮乘勝再推出 Kuga Lv2 超質型，實用配備包含：Level2 等級的 Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統，導入 RED  道路邊緣偵測系統（Road Edge Detection）。為滿足該級距消費者日常需求，除提供基本雙區恆溫空調、後座出風口、雨滴感應自動雨刷與自動防眩後視鏡外，標配駕駛座 8 向電動調整皮質座椅、皮質方向盤等豪華配置，以及娛樂通訊整合系統 SYNC®2.5 支援 Apple CarPlay® & Android Auto™等實用配備，亦提供 5 種動態行車模式切換系統（標準／省油／運動／防滑／雪地及沙地）

「Ford 超質陣線」車型售價資訊如下，了解更多「Ford 超質部署」方案內容，請至 Ford 官方網站：www.ford.com.tw。了解更多「振興 2.0、加碼挺全民」優惠詳情，請見 Ford Service專屬網頁

Ford超質陣線

Ford Focus

四門 Lv2超質型

Ford Focus

五門 Lv2超質型

Ford Focus Active Lv2超質型

Ford Kuga 

Lv2超質型

正式售價

$ 78.9萬

正式售價

$ 80.9萬

正式售價

$ 84.9萬

正式售價

$ 92.9萬

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