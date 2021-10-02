劍橋大學遭批親中　校長主張理念不相近依然要合作

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英國許多大學院校近10年都面臨同樣的難題：如何在發展財務、國際學術合作、確保言論自由，以及防範國安威脅之間取得平衡。國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）、保守黨籍議員史密斯（Iain Duncan Smith）等人屢次示警，英國各大學院校太過依賴中國資金。
加拿大籍的法律與人權議題學者杜思齊2017年10月成為劍橋史上第一位非英國籍校長時，各界十分期待他給這所有800多年歷史的大學帶來新氣象。然而，在杜思齊治下，劍橋大學風波不斷，包括遭揭露收受有北京撐腰的中資企業大筆挹注、允許華為滲透校園發展人脈等。
杜思齊上月底宣布將在明年9月離任，較往例的7年校長任期提早兩年下台。英國媒體報導，劍橋大學不少教職員對他提早離任表示歡迎。
他今天在劍橋大學官網介紹新制定的國際合作綱領，宣稱綱領將協助學者避免涉入足以威脅國安或學術自由的計畫。此外，校方將檢視既有國際合作協議，確認內容保障學術自由；校方也將採取作為，以減少智慧財產遭竊取，以及機敏資料或技術遭惡意使用的風險，並將加強審查各項資金來源。
然而，杜思齊也強調，西方若想伸張自身價值觀，就應與各界維持合作和互動，而非自我絕緣於困難形勢之外。「大學院校不能、也不應無視緊張的地緣政治情勢，但不能因此被孤立」，杜思齊說，類似道理也適用於英國的對外政策。
值得注意的是，英國政府今年5月曾宣布成立專責小組向國內各學術機構提供機密諮詢服務，以協助避免涉入隱含國安風險、恐導致智慧財產遭竊取的國際研究合作。其中，中國企業和各單位是被特別關注的「惡意行為者」。根據規劃，專責小組將於10月開始運作。（編輯：於睿承）1101002