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劍橋大學遭批親中　校長主張理念不相近依然要合作

▲英國劍橋大學近來數次遭揭露與中國政商網絡過從甚密。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國劍橋大學近來數次遭揭露與中國政商網絡過從甚密。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-02 06:42:06

（中央社記者陳韻聿倫敦1日專電）英國劍橋大學近來數次遭揭露與中國政商網絡過從甚密。校長杜思齊今天一方面承諾將採取作為避免學術自由及國家安全遭侵害，另一方面指出中國的集權和耀武揚威作風並非特例，西方仍應與不符自身價值觀與規範的國家進行學術合作。

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杜思齊（Stephen Toope）強調，國際合作是克服氣候變遷、全球疫情等艱鉅挑戰的唯一出路。劍橋大學將在發展國際合作的同時，對複雜的潛在風險「睜大眼睛」。

英國許多大學院校近10年都面臨同樣的難題：如何在發展財務、國際學術合作、確保言論自由，以及防範國安威脅之間取得平衡。國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）、保守黨籍議員史密斯（Iain Duncan Smith）等人屢次示警，英國各大學院校太過依賴中國資金。

加拿大籍的法律與人權議題學者杜思齊2017年10月成為劍橋史上第一位非英國籍校長時，各界十分期待他給這所有800多年歷史的大學帶來新氣象。然而，在杜思齊治下，劍橋大學風波不斷，包括遭揭露收受有北京撐腰的中資企業大筆挹注、允許華為滲透校園發展人脈等。

杜思齊上月底宣布將在明年9月離任，較往例的7年校長任期提早兩年下台。英國媒體報導，劍橋大學不少教職員對他提早離任表示歡迎。

他今天在劍橋大學官網介紹新制定的國際合作綱領，宣稱綱領將協助學者避免涉入足以威脅國安或學術自由的計畫。此外，校方將檢視既有國際合作協議，確認內容保障學術自由；校方也將採取作為，以減少智慧財產遭竊取，以及機敏資料或技術遭惡意使用的風險，並將加強審查各項資金來源。

然而，杜思齊也強調，西方若想伸張自身價值觀，就應與各界維持合作和互動，而非自我絕緣於困難形勢之外。「大學院校不能、也不應無視緊張的地緣政治情勢，但不能因此被孤立」，杜思齊說，類似道理也適用於英國的對外政策。

值得注意的是，英國政府今年5月曾宣布成立專責小組向國內各學術機構提供機密諮詢服務，以協助避免涉入隱含國安風險、恐導致智慧財產遭竊取的國際研究合作。其中，中國企業和各單位是被特別關注的「惡意行為者」。根據規劃，專責小組將於10月開始運作。（編輯：於睿承）1101002

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