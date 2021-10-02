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力抗通膨！委內瑞拉新幣大砍6個零　民憂無法緩解危機

▲委內瑞拉面臨嚴重的惡性通膨，比起本國貨幣，多數人情願使用美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲委內瑞拉面臨嚴重的惡性通膨，比起本國貨幣，多數人情願使用美元。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-02 07:41:41｜2021-10-02 08:27:50

南美洲國家委內瑞拉近年深受政治亂局與經濟危機之苦，通貨膨脹持續惡化。委國於週五(10月1日)發行新貨幣，希望能對抗通膨，但幣值一下子就砍掉6個零，讓該國的貨幣幾乎變得一文不值。

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綜合《美聯社》等外媒報導，在調整之前，委國最高面額的鈔票是100萬玻利瓦爾(Bolivar)，而新貨幣最高面額僅有100玻利瓦爾。經濟學家指出，最重要和根本的原因是支付系統已經崩潰，大量的數字使支付系統和計算幾乎無法管理。舉個例子，在原本的貨幣之下，光買瓶汽水可能就要花超過800萬玻利瓦爾。

然而，當地銀行只允許每名客戶，每天最多提取2000萬玻利瓦爾的現金，如果所在分行的資金短缺，有時能提領的金額甚至更少。消費者因此開始依賴美元和數位支付方式，大多數交易都是通過電子化或美元進行。有基層勞工抱怨道：「我的賬戶裡只有300萬玻利瓦爾，連塊麵包都買不起，即使去掉6個零，用3玻利瓦爾也買不到什麼東西。」

▲委內瑞拉發行新面額的玻利瓦爾。（圖／美聯社／達志影像）
▲委內瑞拉發行新面額的玻利瓦爾。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，委內瑞拉在2008年時，就曾將貨幣面額砍去3個零以發行新鈔；到了2018年，玻利瓦爾又再度被砍去5個零，但仍擋不住惡性通膨的威力，算上這次，13年來玻利瓦爾的幣值已被砍掉14個零。在新貨幣實施前，百萬面額的玻利瓦爾只能兌換約25分的美元，折合新台幣約7元。

報導並提到，經過多年惡性通膨的摧殘，許多委內瑞拉人認為，新的貨幣政策也許只是短暫的，雖然委內瑞拉央行強調，新措施不會影響貨幣面值，只是為了便於處理帳目用途，但似乎無助於緩解民眾的憂慮，玻利瓦爾兌換美金的黑市價持續上升，不少人寧願透過電子平台及美金交易。

盛產石油的委內瑞拉，一度擁有在南美洲還算富庶的經濟，然而，其國內生產總值(GDP)自2013年以來已暴跌80%，肇因於數十年的投資不足、政府管理不善、石油價格暴跌和產量減少等因素，玻利瓦爾在短短10多年裡幾乎貶值殆盡。儘管委內瑞拉央行已不再公布通膨統計數據，但國際貨幣基金組織(IMF)估計，該國到2021年底的通貨膨脹率將達到5500%。


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