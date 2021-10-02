全美首例　加州將強制學生接種新冠疫苗

美國加州州長紐松(Gavin Newsom)週五表示，一旦政府批准12歲及以上民眾注射疫苗後，他將要求所有私立及公立學校的學生打針，加州將成為全美首個強制學生接種新冠疫苗的州份。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-02 09:18:06｜2021-10-02 09:19:48
綜合《華爾街日報》等外媒報導，美國目前只允許16歲以上的人群，完整接種美國食品和藥物管理局(Food and Drug Administration，FDA)完全批准的輝瑞疫苗，而12至15歲者則可在緊急授權下接種疫苗。加州州長紐松在週五簽署全美首個州級行政令，要求加州所有公立和私立學校符合年齡條件的學生，在FDA完全授權12歲及以上兒童接種疫苗之後，將按7至12年級，分階段為學童安排接種疫苗。
至於6年級以下的學生，紐松表示，將在FDA全面批准相關疫苗後再安排打針。除了部分因宗教或特殊健康因素能豁免的學生以外，未接種疫苗的學生將被禁止到學校上課，只能選擇遠距教學或在家自習。
先前已有報導指出，輝瑞預計在短期內提出為5至11歲兒童注射疫苗的授權申請，最快預計感恩節前後，該年齡層有機會在緊急授權下接種。
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