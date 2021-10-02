126.8萬起，續航力破200km，義大利超級運動電動機車ENERGICA正式在台上市

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臻裕企業有鑑於層峰電動二輪產品必將迅速成為品味人士競逐擁有的新選擇，為滿足眾車友更高的期待，於2020年開始便積極向義大利ENERGICA原廠爭取引進旗下系列車款。今日，ENERGICA在台總代理臻裕企業於10月1日正式向全台重機迷宣佈ENERGICA旗下性能大軍將陸續抵台推出，首波主打則是EGO+ RS、EVA EsseEsse9+、EVA Ribelle RS三款風格、屬性截然不同的性能機器強勢導入台灣市場。
來自義大利的ENERGICA Motor Company SpA是義大利第一家超級性能電動機車製造商，旗下車款內蘊極致性能與絕美身形是義大利奢華的終極體現！首波引進的三款車之中，以簡約復古為產品訴求的EVA EsseEsse9+正式售價NT$126.8萬；全球唯一的高性能、高續航力街車EVA Ribelle RS正式售價NT$146.8萬；EGO+ RS以賽道終極性能機器之姿引領性能電動車市場，正式售價NT$198萬，性能訴求各異的ENERGICA超級電動機車散發濃厚純正義式工藝，從今日起將襲捲愛車品味人士渴望的目光！
FIM Enel MotoE賽事技術全力下放的賽道速度機器⼀EGO+ RS
想追求極致性能，又希望潔淨零排放，EGO+ RS將是最完美的選擇。ENERGICA EGO車系初次展露頭角是在2013年EICMA賽事現場，並多次在TTXGP電動電單車比賽中取得優異成績。2018 年，Dorna Sports 選擇 ENERGICA 作為FIM Enel MotoE ™ 世界杯連續三年單一製造商（此後延長至四年）。並在歐洲各地 MotoGP 賽道上舉行，共有 12 支國際車隊參賽，18 名賽車手駕駛著配備相同的 EGO賽車，足見其頂尖的操控性能已深受MotoE賽事肯定。
EGO車系已經具備相當優異的動力性能，而此次引進的RS版本在新型電子控制系統的加持下，EGO+ RS將有更優異的動力輸出表現，可輸出145hp最大馬力，扭力則達到驚人的215 Nm，在如此猛暴的動力開催下，0~100km/h僅需2.6秒，傲人的加速表現足以睥睨絕大多數二輪、四輪性能怪獸，而其240km/h的極速則將電動機車推進到另一個全新的速度境界。
在長期致力MotoE賽事的鑽研下。強調極致性能的EGO+ RS擁有與MotoE賽事相同規格的Ohlins可調式前、後避震器、17吋OZ鍛造輕量化鋁圈、Brembo前對向四活塞+尺寸高達330mm的前雙浮動碟盤等，讓EGO+ RS處處流露出極致性能的視覺張力。
EGO+ RS規格：
最大 / 連續馬力：145 hp
最大扭力：215 Nm
0~100km/h：2.6秒
極速：240 km/h
長 / 寬 / 高：2131 / 730 / 1166 mm(不含後視鏡)
軸距：1482 mm
全球首款復古電動機車⼀EVA EsseEsse9+
簡約、復古是EVA EsseEsse9+在外型上傳遞出來的訊息，但它卻沒有因為簡約而犧牲性能及乘適性，相反地EVA EsseEsse9+提供了兩人世界長途駕乘的最佳舒適性，尤其舒適的長椅墊設計和輕鬆的騎乘姿勢，可說是”美麗，不妨礙實用性”這句話的最佳代言。
EVA EsseEsse9+計有慢速充電、直流快速充電兩種規格，在電力滿格的狀態下，市區巡航里程可達400km、綜合道路續航亦可達到230km，優異的續航里程表現，堪稱二輪界中的翹楚！
EVA EsseEsse9+規格：
最大 / 連續馬力：109 hp
最大扭力：200 Nm
0~100km/h：2.8秒
極速：200 km/h
長 / 寬 / 高：2156 / 852 / 1152 mm(不含後照鏡)
軸距：1494 mm
全球唯一的超級性能電動街車⼀EVA Ribelle RS
充滿都會魅力與侵略性的超級電動二輪街車EVA Ribelle RS擁有與EGO車系相同的動力輸出與懸吊設定，但它是一台不折不扣的街車！EVA Ribelle RS所呈現的是街車原始機械風格，直接明快、又有義式野獸外型，直接挑起駕駛的視覺感官。EVA Ribelle RS採用較EGO車系更挺的騎乘坐姿，以期在都會中騎乘擁有更佳的視野，當然，較挺的騎乘坐姿同時也呈現出駕駛自在的悠閒與自信，是彰顯個人生活態度的最佳利器。如果想享受速度的激情與快感，前、後Ohlins可調式避震器，以及新型電子控制系統，讓EVA Ribelle RS擁有更凌厲的加速表現，同時在Brembo前雙浮動碟、後單碟+前對向四活塞卡鉗的加持下，提供駕駛優異的制動性能。
EVA Ribelle RS雖然擁有極佳的性能表現，但同時也有不凡的里程續航力！在都會區定速巡航之續航力可達驚人的400km、高速巡航180km，綜合路段續航力亦可達到230km，滿足絕大多數車主日常都會移動的需求。
EVA Ribelle RS規格：
最大 / 連續馬力：145 hp
最大扭力：215 Nm
0~100km/h：2.6秒
極速：200 km/h
長 / 寬 / 高：2133 / 830 / 1085 mm(不含後照鏡)
軸距：1491 mm
義式美學、引領次世代潮流⼀ENERGICA
性能、外型兼具的超級運動電動機車ENERGICA在上市之前已獲得許多重機同好的關切與詢問，反映台灣高端電動機車市場已開始萌芽。誠如總代理臻裕企業董事長蔡裕孔相信電動機車絕對是未來的趨勢，而高性能電動重型機車則是品味人士最終的選擇。為滿足廣大消費者爭相一睹ENERGICA車系大軍的風采，即日起全台台北、台中、台南等據點均提供全系列展示車款供愛車人士品鑑義式獨特的造車工藝。
ENERGICA台北旗艦展示中心 永欣重車 台北市內湖區瑞光路26巷36弄2之1號 (02) 8792-2288
ENERGICA 台中旗艦展示中心 重車館 台中市西屯區環中路三段168號 (04) 2251-3789
ENERGICA 台南旗艦展示中心 逢瑋重型機車 台南市南區大同2段628號 (06) 267-0245
ENERGICA EVA EsseEsse9+、EVA Ribelle RS、EGO+ RS售價如下。即日起只要購買ENERGICA系列車款，即贈專屬壁掛式充電線，以及市價9500元的ENERGICA原廠車罩。
| EVA EsseEsse9+
| EVA Ribelle RS
| EGO+ RS
| 正式售價
$ 126.8萬
| 正式售價
$ 146.8萬
| 正式售價
$ 198萬