高鐵人員滋擾院所「盧」疫苗 陳時中：違反醫療法會處分
日前傳出有高鐵人員自稱是第三類「高接觸風險一線工作人員」，到高雄醫療院所要求施打莫德納第二劑，但被醫院發現後還狂「盧」醫院、大鬧3小時，最後施打成功。為此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）日提醒，民眾接種疫苗或看病時，如果滋擾醫療院所妨礙醫事人員，等於是違反醫療法會處分，但最後仍要由法務單位來研判。
記者許家禎/台北報導
2021-10-02 14:39:02｜2021-10-02 15:52:47
目前雙鐵員工是第七類「維持社會運作之必要人員」，但如今傳出有雙鐵員工自稱是第三類「高接觸風險一線工作人員」，到高雄醫療院所要求施打莫德納第二。高雄市衛生局也證實，有42名高鐵人員到聯合醫院接種，因院內系統有漏洞，未依身份類別接種確實有明顯錯誤，已再次提醒合約醫療院所必須注意與改正。
為此，陳時中表示，因為醫療院所在預約系統上有疏漏，一到三類過去有造冊施打，那現在大家都可以上網預約，等到了醫院要施打前就會在身分上辨別，目前院方已修正相關預約系統。他也說，不只高雄，其實其他地方多多少少都會有這樣的狀況，希望大家不要插隊施打，也希望民眾不要獵巫。
而高鐵人員「闖關」施打成功，陳時中表示初步了解這些人，有些是院方通融施打，有些則是因為雙方有爭議，為避免影響其他施打者的權益，因此便幫他們接種，強調這牽涉到醫院管理，會再請醫院注意。
但陳時中最後也提醒民眾，不論是施打疫苗還是看病，如果有滋擾醫療院所的狀況，影響醫事人員的話，是違反相關醫療法法規，會予以處分，要最後仍要由法務單位人員的研判。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。