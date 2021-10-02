內幕／林錫耀親赴台中整軍　5在地綠委串連組織挺陳柏惟

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有綠營人士指出，民進黨基層力挺陳柏惟，這樣的大方向當然沒有疑問，但目前黨中央沒有規劃相關期程，就算與基進是友好政黨，仍確實沒有頭緒該從何協助。與陳柏惟都是台中選出的立委同事目前能幫忙的，就是一起會勘、辦座談會、出席地方活動時致詞互相鼓勵打氣等。民進黨在台中有副院長蔡其昌、張廖萬堅、莊競程、黃國書、何欣純5席立委，若能安排5+1先合體，相信會是一劑強心針。
該人士也提到，蔡其昌以及何欣純2人，因為選區鄰近陳柏惟的選區沙鹿、大烏龍、霧峰，自然會是最常一起活動的，再加上其他台中的立委，以及選區內的民進黨籍議員，宛如一個堅實的顧問團。即使綠營在台中並非執政黨，但在地組織連結挹注下，實力絕對不容小覷。
據了解，之前主要都是由陳柏惟團隊為主體，若有舉辦座談會邀請在地議員參加，最後3周，在地議員將會動起來，主辦座談會邀請陳柏惟參加，進一步強化陸戰。
知情人士透露，蔡其昌是立院副院長，且長期在海線耕耘，本就會一同協助陳柏惟在立院替海線爭取經費；另外蔡其昌也是台灣中華職棒聯盟的會長，屢屢與熱愛棒壘球的陳柏惟在基層推廣棒壘球，也是很親切且強力的組織動員。該人士也說，近來也陸續有看板掛出，像蔡其昌與在地市議員陳世凱就掛出與陳柏惟的合體看板，呼籲鄉親投下不同意票。
熟悉台中政壇人士則分析，此次罷免陳柏惟有3股力量聚集，除了在地的顏家以外，還有即將上任國民黨主席的朱立倫及台中市長盧秀燕。若罷免成功，顏家或能收復失土、朱立倫在剛上任就有戰功、盧秀燕也能替自己競選連任吹響號角，這3股力量的目標一致，絕對樂意多所投入。
該人士表示，顏家已經開始在地方，呼籲選民出來投票；朱立倫的目標其實是公投，但罷免推動成功，才有公投通過的可能，否則會如上一任國民黨主席江啟臣，於高雄市議員黃捷罷免失敗時受到一樣的重傷；至於盧秀燕，民調多維持不錯，但近年民意變化快速，沒有人敢大意，若陳柏惟罷免案通過，對其即將開始的連任選戰，絕對有助益。
該人士也分析，陳柏惟所屬的台中市第二選區，從海線到屯區相對純樸，需要使用的組織更龐大，對於顏家在地方紮實的經營，儘管陳柏惟也跑得勤，但仍是相對弱勢，「陳柏惟在台北問政時，地方行程皆為助理在跑，在地連結與黏著度確實沒那麼高」，現在就看如何與綠營議員合作，達到加乘效果。
另也有綠營幹部提到，確實有點擔心地方組織方面，陳柏惟的立委選區跨了3個議員選區，民進黨在當地當然還是有相對雄厚的組織，是不是真的能夠動起來，絕對差很多。
該幹部認為，整體來看，國民黨動員的誘因比民進黨更高，不過民進黨也不可能置身事外，否則年底公投、2022縣市長選舉恐陷骨牌效應。然而陳柏惟並非民進黨籍，民進黨要怎麼幫？幫到哪？也不是自己說的算，現在林錫耀已赴台中整合，就待黨中央明確的進一步指示了。