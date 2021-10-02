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中國收緊遊戲審批？港媒：擬禁歷史角色重包裝、性別混淆

▲有香港的英語媒體引述消息和官方備忘錄，指中國可能將再縮緊對遊戲內容的審批。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲有香港的英語媒體引述消息和官方備忘錄，指中國可能將再縮緊對遊戲內容的審批。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-02 12:21:44

中國近日對多個領域進行一連串整肅行動，有港媒引述官方備忘錄及多名知情人士消息，中國有意再收緊遊戲審批，若遊戲內容涉及重新包裝歷史角色、審查人員無法直接看出角色性別、男角色的行為與女人相似等，都可能影響審批結果。

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根據《南華早報》報導，中國對遊戲內容的審批日趨嚴格，過去中國對遊戲的審查，主要聚焦在遊戲是否違反中國法律、洩露國家機密、宣揚迷信、暴力或賭博風氣；然而，備忘錄顯示，官方認為電子遊戲已不再純粹是非政治的娛樂，而必須強調正確的價值觀，以及對中國歷史文化的「準確理解」。

報導引述備忘錄部分內容，官方聲稱：「有些遊戲的道德界線模糊，玩家可以選擇善惡，但我們不認為應該給玩家這選項」，以及：「若管控人員無法立即說出角色性別，角色設定可被視為有問題，不能通過審批。」

此外，遊戲中與歷史有關的元素，必須與主流相符，已得到明確描述的歷史人物，不可重新包裝，亦不能歪曲事實、故意挑起爭議。一些容許玩家改變歷史走向的歷史模擬遊戲，宣揚殖民、軍國、侵略主義的內容，也會被審查部門特別關注。

備忘並警告，許多中國遊戲「比日本遊戲更像日本遊戲」；宗教方面，十字架、卍字等符號也要小心使用。

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