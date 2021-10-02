COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

《魷魚遊戲》240厭世美女工作紀錄狂　曾上演廁所四腳獸

▲李瑜美過往飾演的角色遭遇都很淒慘，在《魷魚遊戲》也是如此。（圖／翻攝Naver電影、Netflix）
▲李瑜美過往飾演的角色遭遇都很淒慘，在《魷魚遊戲》也是如此。（圖／翻攝Naver電影、Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-10-02 12:47:22

南韓影集《魷魚遊戲》爆紅全球，主角與配角人氣通通三級跳，其中飾演背號240、沒有求生意志的智英（李瑜美 飾），她IG從原本的4萬粉絲追蹤數，如今將突破400萬大關，人氣不容小覷。李瑜美在《魷魚》中被父親性侵，但她飾演淒慘角色已不是第一次，懷上老師的孩子、跟朋友的男友在廁所上演四腳獸戲碼都有，獲封「悲慘專業戶」也不為過。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李瑜美（左）在《魷魚遊戲》的溫暖舉動，讓她爆紅。（圖／Netflix）
▲李瑜美（左）在《魷魚遊戲》的溫暖舉動，讓她爆紅。（圖／Netflix）
現年27歲的李瑜美，在國1時萌生演員夢，獲得家人支持後，她於16歲出道展開演員之路，但因為高中課業、事業兩頭燒，經常穿著制服奔波工作，她擔憂曠課問題最後申請退學，後來通過學力測驗取得高中學歷。李瑜美難過沒有過多學生時期的回憶，為了不讓自己後悔，所以專心投入演藝工作，將演員的身分做到最好。

▲李瑜美在《朴花英》中上演廁所四腳獸戲碼。（圖／Naver電影）
▲李瑜美在《朴花英》中上演廁所四腳獸戲碼。（圖／Naver電影）
李瑜美拍過無數電視劇與電影，但幾乎都是配角角色，人生代表作則為2017年《朴花英》 、2021年《大人們都不知道》 ，以及話題不斷的《魷魚遊戲》。她在《朴花英》中飾演離家出走的少女，還跟朋友的男友發生關係，在廁所上演四腳獸的戲碼；在《大人們都不知道》也跟老師發生關係，甚至在課堂上大膽舉手，告知「老師，我懷孕了」，舉動嚇壞同學與老師。

李瑜美在剛上架的《魷魚遊戲》中，飾演被父親性侵，最後弒父坐牢的智英，她出獄後毫無目標，收到名片後加入「魷魚遊戲」，成為編號240的玩家，但當她聽到67號姜曉的故事，她成全他人的暖舉逼哭觀眾，因此聲名大噪，在該劇熱播同時，IG粉絲數從4萬飆漲至390萬，努力成功被看見。

▲李瑜美在《大人們都不知道》跟老師發生關係，甚至在課堂上舉手告知「老師，我懷孕了」。（圖／Naver電影）
▲李瑜美在《大人們都不知道》跟老師發生關係，甚至在課堂上舉手告知「老師，我懷孕了」。（圖／Naver電影）

▲李瑜美因為《魷魚遊戲》人氣三級跳。（圖／李瑜美IG）
▲李瑜美因為《魷魚遊戲》人氣三級跳。（圖／李瑜美IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、11
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀