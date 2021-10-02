《魷魚遊戲》240厭世美女工作紀錄狂 曾上演廁所四腳獸
南韓影集《魷魚遊戲》爆紅全球，主角與配角人氣通通三級跳，其中飾演背號240、沒有求生意志的智英（李瑜美 飾），她IG從原本的4萬粉絲追蹤數，如今將突破400萬大關，人氣不容小覷。李瑜美在《魷魚》中被父親性侵，但她飾演淒慘角色已不是第一次，懷上老師的孩子、跟朋友的男友在廁所上演四腳獸戲碼都有，獲封「悲慘專業戶」也不為過。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-02 12:47:22
現年27歲的李瑜美，在國1時萌生演員夢，獲得家人支持後，她於16歲出道展開演員之路，但因為高中課業、事業兩頭燒，經常穿著制服奔波工作，她擔憂曠課問題最後申請退學，後來通過學力測驗取得高中學歷。李瑜美難過沒有過多學生時期的回憶，為了不讓自己後悔，所以專心投入演藝工作，將演員的身分做到最好。
李瑜美拍過無數電視劇與電影，但幾乎都是配角角色，人生代表作則為2017年《朴花英》 、2021年《大人們都不知道》 ，以及話題不斷的《魷魚遊戲》。她在《朴花英》中飾演離家出走的少女，還跟朋友的男友發生關係，在廁所上演四腳獸的戲碼；在《大人們都不知道》也跟老師發生關係，甚至在課堂上大膽舉手，告知「老師，我懷孕了」，舉動嚇壞同學與老師。
李瑜美在剛上架的《魷魚遊戲》中，飾演被父親性侵，最後弒父坐牢的智英，她出獄後毫無目標，收到名片後加入「魷魚遊戲」，成為編號240的玩家，但當她聽到67號姜曉的故事，她成全他人的暖舉逼哭觀眾，因此聲名大噪，在該劇熱播同時，IG粉絲數從4萬飆漲至390萬，努力成功被看見。
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