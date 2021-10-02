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內幕／陳柏惟反罷免　定調將採直球對決戰術

▲陳柏惟將號召支持者，10月23日出門投下反對罷免票。（圖／陳柏惟辦公室提供）
▲陳柏惟將號召支持者，10月23日出門投下反對罷免票。（圖／陳柏惟辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-02 16:13:39｜2021-10-02 16:40:32

台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，台灣基進在高雄的中央黨部，以及各地方黨部黨職均傾巢而出，進駐台中，力守基進唯一一席立委。據台灣基進人士表示，現在選情已經炒熱，這幾天就會做最後定調，預計將號召鄉親直球對決、出門投下反對票，反對報復性罷免及抹黑。

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陳柏惟罷免案即將投票，各界關注陳柏惟團隊最終定調要號召的投票策略。台灣基進人士透露，基進這幾天就會做最後定調，應會向中二選區的選民說明，要站出來直球對決、投下反對罷免票；而就算不站出來投反對票，也要站出來向國民黨支持者說明理由，進而讓藍營支持者不要去投贊成票。至於口號與宣傳方式仍在最後確認中。

▲陳柏惟將採直球對決，呼籲支持者出門投下反對罷免票。（圖／陳柏惟辦公室提供）
▲陳柏惟將採直球對決，呼籲支持者出門投下反對罷免票。（圖／陳柏惟辦公室提供）
罷免選舉是在2016年修法過後，才大幅降低門檻，且得以進行宣傳。惟近來的「高雄市長韓國瑜罷免案」、「桃園市議員王浩宇罷免案」，被罷免方都採取冷處理策略，盼投票率不過25%，罷免自然未達門檻不通過；「高雄市議員黃捷罷免案」則是我國選舉史上第一次直球對決，被罷免方呼籲支持者站出來投下反對罷免票。

從結果來看，韓國瑜、王浩宇雖黯然遭罷免下台、黃捷則成功逃過罷免，但一般認為，直球對決要確保反對票比同意票多，風險仍高。黃捷當時是由民進黨全黨相挺，加上個人魅力而過關；陳柏惟也有始終支持者，這無庸置疑，最大的變數就是綠營組織如何動員，讓反對票最大化。

▲黃捷順利挺過罷免，林昶佐高喊「鳳山勝利」，喊話國民黨適可而止。（圖／翻攝自林昶佐臉書）
▲黃捷同樣採取直球對決戰術，最終順利挺過罷免。（圖／資料照）
台灣基進人士透露，在台中基層，其實基進與民進黨都是一起，有許多綠營人士站出來喊話，主要都是反報復性罷免以及相關抹黑。畢竟大家都知道，陳柏惟這一席只是前哨戰，這些罷免動作傷害的是台灣的民主，國民黨更劍指年底的公投與地方大選。

該人士也透露，組織上台灣基進還會串連更多志工站出來，現在全黨中南部各地幹部都集結到台中，後續民進黨也可能會有這些動作，「但這不是說2個黨要一起怎樣，這是只要認同台灣民主，就會站出來」。

另名台灣基進幹部透露，過去一段時間都有與民進黨中央與台中地方黨部聯繫。民進黨是執政黨，在許多判斷、或是民調解讀以及因應上，基進需要民進黨的觀點跟意見，然而基進自己也持續努力，不是抱持誰動起來就安心的想法。

至於文宣部分是否會有合作，該幹部表示，畢竟還是2個政黨，空戰上彼此還是會有各自的立場。像上周基進就有提出宣傳方向，主打認同2020年是中二選區的民主轉型，當時從舊政治脫離出來，以這個為正當性，只要認同台灣的盟友都可以站出來。

知情人士則表示，基進畢竟是小黨，資源本來就有限，最終階段還是會以座談會等為主，但疫情關係，仍會控制在1場60到80人左右。另外也會有超過百位學者聯署力挺陳柏惟，但沒有計畫推出電視廣告等等，因為不希望變成資源戰，所以會盡量避免資源對抗。

該人士也說，罷免僅剩20天左右，原則就是用正面論述，來跟批評陳柏惟的罷免方做抗衡，但不要淪為互相批評。另外也有不少支持者自發投入陸戰，協助陳柏惟團隊勤跑，相信選民的智慧，定能抵制造謠抹黑的罷免。

▲罷免投票前最後階段，陳柏惟團隊規劃，與在地民進黨籍議員一同舉辦座談會為宣傳主軸，惟因疫情因素，每場預計控制在60至80人左右。（圖／陳柏惟辦公室提供）
▲罷免投票前最後階段，陳柏惟團隊規劃，與在地民進黨籍議員一同舉辦座談會為宣傳主軸，惟因疫情因素，每場預計控制在60至80人左右。（圖／陳柏惟辦公室提供）
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