內幕／陳柏惟反罷免　定調將採直球對決戰術

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罷免選舉是在2016年修法過後，才大幅降低門檻，且得以進行宣傳。惟近來的「高雄市長韓國瑜罷免案」、「桃園市議員王浩宇罷免案」，被罷免方都採取冷處理策略，盼投票率不過25%，罷免自然未達門檻不通過；「高雄市議員黃捷罷免案」則是我國選舉史上第一次直球對決，被罷免方呼籲支持者站出來投下反對罷免票。
從結果來看，韓國瑜、王浩宇雖黯然遭罷免下台、黃捷則成功逃過罷免，但一般認為，直球對決要確保反對票比同意票多，風險仍高。黃捷當時是由民進黨全黨相挺，加上個人魅力而過關；陳柏惟也有始終支持者，這無庸置疑，最大的變數就是綠營組織如何動員，讓反對票最大化。
台灣基進人士透露，在台中基層，其實基進與民進黨都是一起，有許多綠營人士站出來喊話，主要都是反報復性罷免以及相關抹黑。畢竟大家都知道，陳柏惟這一席只是前哨戰，這些罷免動作傷害的是台灣的民主，國民黨更劍指年底的公投與地方大選。
該人士也透露，組織上台灣基進還會串連更多志工站出來，現在全黨中南部各地幹部都集結到台中，後續民進黨也可能會有這些動作，「但這不是說2個黨要一起怎樣，這是只要認同台灣民主，就會站出來」。
另名台灣基進幹部透露，過去一段時間都有與民進黨中央與台中地方黨部聯繫。民進黨是執政黨，在許多判斷、或是民調解讀以及因應上，基進需要民進黨的觀點跟意見，然而基進自己也持續努力，不是抱持誰動起來就安心的想法。
至於文宣部分是否會有合作，該幹部表示，畢竟還是2個政黨，空戰上彼此還是會有各自的立場。像上周基進就有提出宣傳方向，主打認同2020年是中二選區的民主轉型，當時從舊政治脫離出來，以這個為正當性，只要認同台灣的盟友都可以站出來。
知情人士則表示，基進畢竟是小黨，資源本來就有限，最終階段還是會以座談會等為主，但疫情關係，仍會控制在1場60到80人左右。另外也會有超過百位學者聯署力挺陳柏惟，但沒有計畫推出電視廣告等等，因為不希望變成資源戰，所以會盡量避免資源對抗。
該人士也說，罷免僅剩20天左右，原則就是用正面論述，來跟批評陳柏惟的罷免方做抗衡，但不要淪為互相批評。另外也有不少支持者自發投入陸戰，協助陳柏惟團隊勤跑，相信選民的智慧，定能抵制造謠抹黑的罷免。