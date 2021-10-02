高鐵員工「闖關」施打莫德納？陳時中：由地方衛生局調查
國內疫苗短缺，尤其許多人仍等待莫德納能再度來台，但如今傳出有雙鐵員工成功「闖關」要求施打莫德納第二劑成功，引發外界議論。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）日上午參與活動時，面對媒體提問表示，初步了解是醫院預約系統的問題，已交由地方衛生局調查。
記者許家禎/台北報導
2021-10-02 13:39:38
目前雙鐵員工是第七類「維持社會運作之必要人員」，但如今傳出有雙鐵員工自稱是第三類「高接觸風險一線工作人員」，到高雄醫療院所要求施打莫德納第二。高雄市衛生局證實，有42名高鐵台中站人員到聯合醫院接種，因院內系統有漏洞，表示未依身份類別接種確實有明顯錯誤，已再次提醒合約醫療院所必須注意與改正。
另外，新北市衛生局也表示，新北市立聯合醫院通報，之前有約10多名高鐵人員，透過醫院系統預約施打莫德納第2劑，但經檢核身分後，發現不屬於施打類別，因此當場拒絕施打。台鐵對外回應表示，公司再次通令要求同仁要遵守防疫規定施打疫苗，且會針對此事件進行內部調查了解。
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